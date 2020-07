„Letztes Auffangnetz“: Phase 2 des Covid-19-Fonds des KSVF gestartet

Ab heute können Künstlerinnen und Künstler in Phase 2 des Covid-19-Fonds des Künstlersozialversicherungsfonds (KSVF) Unterstützung beantragen.

Wien (OTS) - Seit heute, Freitag, 10. Juli 2020, können Künstlerinnen und Künstler sowie Kulturvermittlerinnen und -vermittler, die sich aufgrund der Corona-Krise in einer finanziellen Notlage befinden, beim Künstlersozialversicherungsfonds (KSVF) im Zuge des dort angesiedelten Covid-19-Fonds eine Soforthilfe von bis zu 3.000 Euro pro Person beantragen.

„Wir schaffen mit der 2. Phase dieses Fonds ein letztes Auffangnetz für jene, die weder im Härtefallfonds noch in der letzte Woche gestarteten Überbrückungsfinanzierung für selbstständige Künstlerinnen und Künstler anspruchsberechtigt sind“, erklärt Staatssekretärin Andrea Mayer am Freitag. Es handle sich dabei vor allem um Menschen, deren künstlerisches Einkommen für eine Pflichtversicherung bei der Sozialversicherung der Selbständige zu gering sei, also zum Beispiel um Mitversicherte, Arbeitslosengeld-Bezieherinnen und -Bezieher oder Menschen ohne Versicherung.

Dotiert ist der Covid-19-Fonds des KSVF mit 5 Millionen Euro, knapp 2 Millionen Euro wurden bereits im Zuge der Phase 1 ausgezahlt. Zuschüsse aus dieser ersten Phase werden auf die Einmalzahlung der zweiten Phase angerechnet.

„Der KSVF konnte durch den neu geschaffenen Covid-19-Fonds in den letzten Wochen mehr als 2.000 Menschen, die beim Härtefallfonds nicht antragsberechtigt waren, in einem ersten Schritt mit je 1.000 Euro unterstützen“, sagt KSVF-Geschäftsführerin Bettina Wachermayer. „Es freut mich, dass diese notwendige finanzielle Hilfe nun fortgeführt werden kann. Der Covid-19-Fonds dient als wichtiges Auffangnetz und schließt eine relevante Lücke. Online-Ansuchen – gerne auch von Kulturvermittlerinnen und -vermittlern – sind ab heute möglich.“

