Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im August 2020

Wo tut sich was in Wien? Nähere Infos auf einkaufsstrassen.at

Wien (OTS) -



4. Bezirk

Einkaufserlebnis Freihausviertel

07.08. - 28.08. Sommerfrische am Kühnplatz

Vielfalt und Neues, Kultur und Dialog aus der Nachbarschaft, Klassik, von Wiener Musik bis World Music, die Palette der Kulturvermittlung ist breit gefächert. Spannend, aufregend, kulturnah! Die Sommerfrische am Kühnplatz findet immer freitags, 17.30-19.30 Uhr, in den Monaten Juli und August mit unterschiedlichem Kulturprogramm statt:

07.08.2020: Salsa Mambo - Valiente

14.8.2020: Americana/European/Folk - The Lazy Daisies

21.8.2020: Funky World Music - Jovan torbica feat. Nastja Isabella

28.8.2020: Flamenco/Rumba - Morenito de Triana

Weitere Infos und Details findest du unter https://www.facebook.com/freihausviertel.wieden

5. Bezirk

Verein der Kaufleute rund um den Margaretenplatz

07.08. - 28.08. Flohmarkt am Margaretenplatz

Sammlerinnen und Sammler sowie Schnäppchenjägerinnen und Schnäppchenjäger können am Margaretenplatz nach Herzenslust stöbern und entdecken. Der kunterbunte Flohmarkt bietet für jeden etwas.

Marktzeiten: 08:00 - 19:00 Uhr

Terminanfragen: Christian Klasan, E: platz@wienmargareten.at, T: 01/211 33

Verein der Kaufleute rund um den Margaretenplatz

06.08. - 27.08. Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz

Jeden Donnerstag bietet der Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz erlesene Köstlichkeiten. Feinspitze finden hier Schmankerln und Delikatessen aus der Region und ganz Europa.

Der Spezialitätenmarkt findet jeden Donnerstag von 8 bis 19 Uhr statt.

8. Bezirk

Interessensgemeinschaft Kaufleute Lerchenfelder Straße

07.08. - 28.08. Lerchenfelder Bauernmarkt

Besuchen Sie den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio Eck. Freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse).

Termine im August:

07.08.2020

14.08.2020

21.08.2020

28.08.2020

9. Bezirk

Interessensgemeinschaft der Kaufleute Servitenviertel

06.08. - 27.08. Wochenmarkt am Servitenplatz

Am Servitenplatz findet immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt statt. Es erwarten euch regionale, österreichische Produkte sowie europäische Spezialitäten. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr an!

Neu: Lieferservice telefonisch unter +43 681 81 22 17 51

Schlendert über den hübschen Platz und nutzt das breit gefächerte Angebot.

Termine im August:

06.08.2020

13.08.2020

20.08.2020

27.08.2020

16. Bezirk

IG Kaufleute Brunnenviertel in Neulerchenfeld

14.08. Summer in the City

Die IG Brunnenviertel lädt zu einem kulinarischen Spaziergang mit Verkostungen über den Brunnenmarkt ein - eine Reise durch viele Teile der Welt: Ihr wandert mit Kai Sann über den Markt von Libanon in die Türkei, streift dann kurz die Wachau und zieht weiter nach Kanada. Zwischendurch erfahrt ihr, warum Zuckerbäckerinnen und Zuckerbäcker beruflich oft auf Friedhöfen zu finden sind. Neugierig? Dann kommt am Freitag um 16 Uhr zum Spar an der Ecke Brunnengasse/Neulerchenfelder Straße - Haltestelle Brunnengasse. Die Veranstaltung ist kostenlos. Wer mag, kann zum Schluss für das VinziHaus in der Ottakringer Straße spenden. Weiterer Termin: Freitag, 12.09. um 16 Uhr

Zur besseren Planung wird um Anmeldung gebeten via E-Mail an kai.sann@gmail.com

19. Bezirk

IG Kaufleute der Döblinger Hauptstraße

05.08. - 26.08. Döblinger Wochenmarkt

Jeden Mittwoch von 9 bis 18 Uhr in der Gatterburggasse: Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten.

Termine im August:

05.08.2020

12.08.2020

19.08.2020

26.08.2020

22. Bezirk

Stadlauer Kaufleute

07.08. - 28.08. Freitag ist Markttag!

Am Stadlauer Bauernmarkt findet ihr jeden Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr: Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft und vieles mehr. Achtung wechselnde Standorte!

07.08. und 21.08.: Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post

14.08. und 28.08.: Piazza Star22, Erzherzog-Karl-Straße 129.

Mehr Infos und Aktionen – z. B. aktuelle Gewinnspiele - unter https://www.einkaufsstrassen.at/

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Presse und Newsroom

Anita Lenzenweger

T. 01/514 50-3931

E. anita.lenzenweger @ wkw.at

W. www.einkaufsstrassen.at