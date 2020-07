Verspäteter Geburtstag bringt Schweizer Urlaubsgast 207.801 Euro am Fort Knox

Ein Casino Besucher aus der Schweiz gewinnt am 8. Juli im Casino Seefeld 207.801,65 Euro „Geburtstagsgeld“.

Wien (OTS) - Für ein Ehepaar aus der Schweiz wurde der Besuch im Casino Seefeld zu einem unvergesslichen Urlaubserlebnis. Seit 10 Jahren ist Seefeld der Urlaubsort der Wahl für sie. Und jedes Jahr steht auch ein Besuch im Casino Seefeld auf dem Programm. Diesmal wollte das Paar auch im Casino Geburtstag feiern. Doch just an dem Tag waren die Casino Bonus Gutscheine im Hotel vergriffen. Also beschloss das Ehepaar, den Besuch auf den nächsten Tag zu verschieben. Eine Entscheidung, die Glück bringen würde, wie sich kurz vor Mitternacht zeigte: der Fort Knox Jackpot signalisierte den gewonnenen Jackpot in der Höhe von 207.801,65 Euro. Und das gerade einmal eine Woche nach dem letzten Fort Knox Jackpot Gewinn im Casino Linz.

Eine schöne Summe, umso mehr als der glückliche Gewinner mit einem Einsatz von nur 75 Cent gespielt hatte. Der Mittvierziger und seine Frau - das Geburtstagskind – waren total perplex. Erst als das Casino Seefeld Team zum Gratulieren kam, war die Freude entsprechend groß und es wurde gleich mit einem Glas Sekt gefeiert. Casino Seefeld Saalchef Thomas Ude rechnete den beiden die Summe in Schweizer Franken um und veranschaulichte den Betrag mit ein paar Stapeln aus Jetons. „Für jeden Stapel ein Auto“, scherzte der Gewinner. Danach meinte er mit ernster Miene: „Ein paar meiner Freunde stehen aufgrund der Corona-Krise wirtschaftlich schlecht da, die werde ich auch etwas unterstützen!“

Die Fort Knox Automaten sind die beliebtesten Automaten bei Casinos Austria. Neben „Fort Knox - Cleopatra“ und „Fort Knox - Diamond Vault“ kann man nun auch mit dem neuen Spiel „Fort Knox - Majestic Gorilla“ den Jackpot gewinnen. Seit einem Jahr gibt es in den zwölf Casinos von Casinos Austria insgesamt 90 Fort Knox Automaten. Der Gewinn im Casino Seefeld ist bereits der achte Gewinn. Fort Knox bietet spielbegeisterten Gästen ein einzigartiges Slotgame-Erlebnis. Bereits ab einem Einsatz von nur 75 Cent ist es möglich, den Jackpot zu gewinnen. Die Fort Knox Spielautomaten sind österreichweit miteinander verbunden und werden nach jedem Jackpot-Gewinn wieder mit 200.000 Euro befüllt. Kein anderer Fort Knox Automat weltweit bietet diese hohe Gewinnsumme.

Fotos zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Fort-Knox-Gewinner-Schweiz

Rückfragen & Kontakt:

Alexandra Gräf, MBA

Corporate Communications

Casinos Austria AG

Rennweg 44, A-1038 Wien

E-Mail: alexandra.graef @ casinos.at

Tel.: +43/1/53440 – 31933



Patrick Minar

Leiter Corporate Communications

Casinos Austria AG

Tel.: +43/1/53440 – 31900

E-Mail: patrick.minar @ casinos.at

Homepage: www.casinos.at