Schieder: Liebe kennt keine Grenzen - #LoveIsNotTourism

SPÖ-EU-Delegation wendet sich mit Brief an Innen- und Außenministerium - Einreiseverbote für internationale Paare lockern

Wien (OTS/SK) - "Die Schließung der Grenzen aufgrund des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie hatte dramatische Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Die Möglichkeit, gemeinsam zu reisen und zu leben und das ohne Grenzkontrollen, ist eine der wichtigsten Errungenschaften des vereinten Europa. Während aber die internen Grenzkontrollen koordiniert aufgehoben werden, bleiben durch Reisebeschränkungen an den Außengrenzen weiterhin viele Familien und Paare getrennt. Viele binationale Paare, die nicht verheiratet sind oder deren gleichgeschlechtliche Heiratsurkunde nicht anerkannt wird, hatten monatelang keine Gelegenheit, einander zu sehen und auch jetzt bleibt diese Möglichkeit vielen verwehrt. Dies betrifft auch verheiratete Paare im Ausland, die nicht gemeinsam einreisen können", sagt SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder. Neben der Unterstützung der Petition #LoveIsNotTourism haben sich die SPÖ-EU-Abgeordneten heute in einem Brief an Innenminister Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg gewandt.

"Wir dürfen die Lebensrealität vieler internationaler Paare nicht vergessen. Egal ob verheiratet oder nicht, Paare müssen einander wieder sehen dürfen. Wenn strenge Hygieneregeln und eine 14-tägige Quarantäne eingehalten werden oder ein Gesundheitszeugnis gebracht wird, gibt es keinen Grund, warum Menschen, die in Österreich ihren Hauptwohnsitz haben, nicht einreisen dürfen. Natürlich unterstützen wir uneingeschränkt einen koordinierten Ansatz der Europäischen Kommission und der Mitgliedstaaten, um internationale Reisebeschränkungen nur schrittweise und nur mit Ländern aufzuheben, die eine vergleichbare oder bessere epidemiologische Situation haben als die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Dennoch braucht es eine Lösung für binationale, unverheiratete Paare, damit sich Liebende in Zeiten der Entbehrung endlich wieder in die Arme schließen können."

Der Brief im Wortlaut wurde auf der Twitter-Seite von SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder veröffentlicht: https://tinyurl.com/ya78jxtn (Schluss) lp

