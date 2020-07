Fotowettbewerb „Fokus auf Nützlinge“: 500 Euro-Preis für Gewinner

LR Eichtinger: „Natur im Garten“ sucht das beste Tierfoto

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Umweltbewegung „Natur im Garten“ setzt sich seit über 20 Jahren für den Erhalt der Artenvielfalt ein. „Mit dem Fotowettbewerb ,Fokus auf Nützlinge‘ wollen wir auf die Schönheit und Bedeutung der Artenvielfalt in unseren Gärten und Grünräumen hinweisen“, so Landesrat Martin Eichtinger: „Machen Sie einen Schnappschuss im Garten, am Balkon oder auf der Terrasse und gewinnen Sie ein ‚Natur im Garten‘-Paket im Wert von 500 Euro.“ Zudem besteht die Möglichkeit, die Garten Tulln oder die „Natur im Garten“-Schaugärten als persönliche Fotolocation zu nutzen.

Auf die Gewinnerin oder den Gewinner wartet eine Familientageskarte auf der Garten Tulln inklusive VIP-Führung und Verpflegung sowie ein umfassendes „Natur im Garten“-Package im Gesamtwert von 500 Euro. „Die Garten Tulln lädt nicht nur zum Erholen und Ideen sammeln ein, in den 70 Schaugärten finden sich unzählige Fotomotive für das perfekte Foto“, so der Geschäftsführer der Garten Tulln, Franz Gruber.

So geht’s: Foto auf der „Natur im Garten“-Facebookseite in den Kommentaren posten, auf Instagram mit dem Hashtag „fokusaufnützlinge“ versehen oder per Mail an gartentelefon @ naturimgarten.at mit dem Betreff „Fokus auf Nützlinge“ senden. Der Fotowettbewerb „Fokus auf Nützlinge“ läuft bis 31. August 2020.

Nähere Informationen: Natur im Garten, DI Hans-Peter Pressler, Mobil 0676/848 790 737, E-Mail hans-peter.pressler @ naturimgarten.at, www.naturimgarten.at

