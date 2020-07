Wieder auf KURS

Wien (OTS) - 2020 — Was mit einer so schönen Jahreszahl begann, kann wohl als verrücktestes Jahr seit langem bezeichnet werden. Es ist erst Juli und trotzdem fühlt es sich an, als könnte man mit den Ereignissen der letzten Monate ein Jahrzehnt füllen. Ein positives Ereignis in zweierlei Hinsicht stellte dabei der österreichische Bankenkongress KURS dar, der am 7. und 8. Juli 2020 im ATH Savoyen in Wien über die Bühne ging. Nicht nur, dass hier ein 15-jähriges Jubiläum gefeiert wurde, es war auch die erste imh Präsenz-Veranstaltung nach dem Lockdown.

Der Lockdown traf Österreich, wie den Rest der Welt, unerwartet und schnell. Plötzlich stand nach dem Leitsatz „stay home, stay safe“ Homeoffice auf der Tagesordnung – Veranstaltungen wurden abgesagt und es herrschte viel Ungewissheit.

Dass sich Corona in Zeiten des uneingeschränkten Internetzugangs abgespielt hat, ist wohl Glück im Unglück. Die Digitalisierung machte den Zusammenhalt auf Abstand doch um einiges leichter.

Echte Menschen – echte Gespräche

Trotz diverser, technischer Möglichkeiten kam nach einiger Zeit doch der Wunsch auf, sich auch außerhalb der digitalen Welt mit Menschen auszutauschen. Das Comeback der KURS als Präsenz-Veranstaltung am 7. und 8. Juli 2020 war für viele ein Lichtblick im Kontext des beruflichen Netzwerkens. Teilnehmer, wie auch Referenten freuten sich über echte Gespräche und spannende Diskussionen. So feierte der Bankenkongress, mit kleiner Verspätung als Sommerevent und unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen, ein gelungenes Jubiläum.

Nach diesem positiven Auftakt startet imh mit vielen weiteren interessanten Themen in einen spannenden und vielfältigen Weiterbildungs-Herbst.

Der Konferenz- und Seminaranbieter imh bietet seit 1992 eine breite Palette an Seminaren und Konferenzen und bietet eine Plattform, um sich regelmäßig aus- und weiterbilden zu können. Auch 2020 warten viele spannende und aktuelle Themen auf Sie.

