Post erneuert 10.000sten Briefkasten im Wiener Gemeindebau

Individuelle Empfangslösungen für Wohnanlagen - Neuer Service für Immobilienbranche

Wien (OTS) - Die Kooperation zwischen der Stadt Wien – Wiener Wohnen und der Österreichischen Post AG besteht seit 2018, zum Start wurde ein Pilotprojekt in vier großen Gemeindebauten mit rund 1.400 Haushalten durchgeführt. Die Post hat dabei alte Hausbrieffachanlagen analysiert und gegen neue, individuelle Empfangslösungen ausgetauscht. Neben neuen Briefkästen wurden auch Empfangsboxen und Flugblatt-Rücknahmeboxen installiert. Aufgrund der positiven Rückmeldungen seitens Hausverwaltung und Kund*innen wurde die Kooperation weiter ausgerollt, nun wurde der 10.000. Briefkasten im Gemeindebau durch die Post erneuert.

Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál freut sich über die große Beliebtheit der nachhaltigen Zustellung: „Die Sammelboxen für Flugblätter fördern die Ordnung und Sauberkeit im Stiegenhaus. Die Postempfangsboxen sind ein willkommener Zusatzservice, denn dort können Pakete, EMS-Sendungen und Sendungen, die nicht in den normalen Postkasten passen, zugestellt werden. Durch die Entnahme rund um die Uhr entfällt auch der Weg zur Postfiliale.“

„Vor über zwei Jahren haben wir mit diesem Pilotprojekt im Gemeindebau begonnen und erstmals individuelle Komplettlösungen angeboten. Davon profitieren alle Beteiligten: Die Mieter*innen durch neue Briefkästen und zusätzliche Post Empfangsboxen, die Zusteller*innen durch bessere Beschriftungen an den Hausbrieffachanlagen und die Hausverwaltung durch mehr Ordnung in den Eingangsbereichen aufgrund der Flugblatt-Rücknahmeboxen. Wir haben durch diese Kooperation wertvolle Erfahrungen gesammelt, die wir in Zukunft auch anderen anbieten wollen. So schaffen wir nachhaltig mehr Zufriedenheit mit unseren Post-Services in Wohnanlagen“, sagt DI Walter Oblin, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand Brief & Finanzen, der Österreichischen Post AG.

Für 2020 sind derzeit zwei große Projekte mit Wiener Wohnen in der Großfeldsiedlung sowie im Dr. Franz-Koch-Hof in Umsetzung.

Post unterstützt zukünftig bei Planung von Wohnbauprojekten

Die Mitarbeiter*innen der Österreichischen Post begehen jedes Stiegenhaus individuell und erarbeiten daraufhin geeignete Maßnahmen in Hinblick auf die Beleuchtungssituation, Brandschutz und Durchgangsbreiten. Durch die Befragung von Mieter*innen und Hausbesorger*innen erhält die Österreichische Post nicht nur wertvolle Rückmeldungen, sondern kann auch für eine erhöhte Zufriedenheit der Kund*innen sorgen. Die angebotene Komplettlösung umfasst folgende Produkte:

Hausbrieffachanlage: Die neuen Briefkästen werten nicht nur den Eingangsbereich auf, sondern gehören zur Visitenkarte eines jeden Wohnhauses. Alle Mieter*innen werden vor dem Tausch von der Post informiert und erhalten danach persönliche Namensschilder für ihre neuen Briefkästen zugeschickt.

Post Empfangsboxen : Die Nutzung vorhandener Empfangsboxen wird evaluiert, bei Bedarf werden zusätzliche Boxen angebracht.

Die Nutzung vorhandener Empfangsboxen wird evaluiert, bei Bedarf werden zusätzliche Boxen angebracht. Flugblatt-Rücknahmebox: Unmittelbar unter der Hausbrieffachanlage werden Sammelboxen für Flugblätter angebracht, diese ermöglichen ein einfaches Recyclen und fördern somit Ordnung und Sauberkeit im Stiegenhaus. Die Sammelbox ist aus Metall und verringert erheblich die Brandgefahr, die durch frei herumstehende Sammelschachteln verursacht werden kann.

Die im Zuge der Kooperation mit Stadt Wien – Wiener Wohnen gesammelten Erfahrungen bietet die Post zukünftig auch anderen Hausverwaltungen, Bauträgern oder Architekturbüros an. Durch Unterstützung bei der Planung können gleich von Beginn an die besten Empfangslösungen aus Sicht von Hausverwaltung, Kund*innen und Post geschaffen werden.

