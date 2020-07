Bernhuber: "Gesundheit ist das wertvollste Gut"

Brauchen schlüssiges Gesamtkonzept für Gesundheitsschutz in Europa / Vorrang für europäische Medizinprodukte

Brüssel (OTS) - "Gesundheit ist das wertvollste Gut. Die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, dass wir uns alle und die kommenden Generationen besser schützen müssen. Gesundheitspolitik liegt zwar weitgehend in der Kompetenz der Mitgliedstaaten, doch eine engere Zusammenarbeit und Koordinierung in Europa ist wesentlich. Das 9,4 Milliarden Euro schwere EU4Health-Programm als Teil des Aufbauplans ist wichtig, um auf Gesundheitskrisen in Zukunft besser vorbereitet zu sein und den Menschen Leid zu ersparen", sagt Alexander Bernhuber, Umwelt- und Gesundheitssprecher der ÖVP im Europaparlament, zur Plenardebatte über die künftige Gesundheitspolitik in der EU, gestern Abend. Eine Resolution dazu wird morgen, Freitag, verabschiedet.

"Wir brauchen dringend einen Impfstoff gegen das Coronavirus, damit wir zur Normalität zurückkehren können. Eine wichtige Lehre aus der Krise muss auch sein, dass wir uns in Europa wieder selbst mit Medizinprodukten versorgen können. Die Tatsache, dass die meisten der grundlegenden Arzneimittel aus China und Indien stammen, ist alarmierend", sagt Bernhuber. "Für uns als Europäische Volkspartei (EVP) ist das eine Priorität und für mich gilt daher: Die Produktion in Europa muss ein vorrangiges Kriterium bei öffentlichen Ausschreibungsverfahren für Medikamente und Medizinprodukte sein."

"Als Europäische Union müssen wir die notwendigen finanziellen Mittel in die Hand nehmen und in die medizinische Forschung investieren. Das muss auch für die Zeit nach der Corona-Pandemie gelten", sagt Bernhuber. "Zudem brauchen wir Aktionspläne gegen seltene Krankheiten, für die psychische Gesundheit und die Transparenz von Gesundheitsinformationen. Denn gerade im Gesundheitsbereich ist Desinformation besonders gefährlich. Es muss am Ende ein schlüssiges und effektives Gesamtkonzept sein."

Rückfragen & Kontakt:

Dipl.-Ing. Alexander Bernhuber MEP, +32-2-28-45180

alexander.bernhuber @ ep.europa.eu

Wolfgang Tucek, EVP-Pressedienst, Tel.: +32-484-121431, wolfgang.tucek @ ep.europa.eu