„WienMobil Mix": Die flexiblen Mobilitätsvorteile der Wiener Linien

App-NutzerInnen mit Jahreskarte erhalten Freiminuten und Rabatte bei Sharing-Anbietern wie Rail & Drive, Share Now oder Tier

Egal ob die Wienerinnen und Wiener um 1 Euro pro Tag mit den Öffis kreuz und quer durch Wien fahren oder flexibel und zum Sonderpreis Sharing-Angebote nutzen – WienMobil bietet für alle was. Dank unserer zahlreichen Mobilitätspartner ist WienMobil der perfekte Begleiter auf allen Wegen Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien

Wien (OTS) - Mit der U-Bahn zum Einkaufen, dem Leihauto ins Grüne oder dem E-Scooter ins Kaffeehaus: In der Smartphone-App WienMobil haben die Wienerinnen und Wiener ab sofort Zugriff auf attraktive Vorteile von mehr als zehn Mobilitätsanbietern. Die Angebote von „WienMobil Mix“ stehen JahreskartenbesitzerInnen, die ihr Ticket in der App hinterlegt haben zur Verfügung. „WienMobil Mix“ ist exklusiv in der WienMobil-App buchbar.



Mobilität für alle Ansprüche



„Egal ob die Wienerinnen und Wiener um 1 Euro pro Tag mit den Öffis kreuz und quer durch Wien fahren oder flexibel und zum Sonderpreis Sharing-Angebote nutzen – WienMobil bietet für alle was. Dank unserer zahlreichen Mobilitätspartner ist WienMobil der perfekte Begleiter auf allen Wegen“ , sagt Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.



Fahrgäste können in WienMobil alle digitalen Tickets der Wiener Linien erwerben und so wie die digitale Jahreskarte direkt am Handy nutzen. In „WienMobil Mix" stehen zusätzlich flexible und vergünstigte Angebote von Carsharing-Anbietern (Share Now, Stadtauto, Rail & Drive), Mietwagen (Europcar, Sixt, Dr. Hartl, WLV), Moped- und Scootersharing (ÖAMTC easy way, Tier), Funktaxi (40100, 31300) und E-Tankstellen (Wien Energie) zur Verfügung. So erhalten WienMobil-NutzerInnen, die ihre Jahreskarte hinterlegt haben, etwa 60 Freiminuten bei den E-Mopeds von easy way oder einen Rabatt von 20 Prozent auf alle Reservierungen bei Europcar.



WienMobil: die Mobilitätsplattform der Wiener Linien



In WienMobil haben die Fahrgäste neben den Tickets auch Zugriff auf sämtliche Fahrpläne, Echtzeit-Daten und das Routenservice der Wiener Linien. Dank zahlreicher Mobilitätspartner wie Citybike, Leihwagen-Anbietern und Scootersharing ermöglicht WienMobil das flexible Planen von Routen durch die Stadt, je nach individuellem Bedarf auch mit mehreren Verkehrsmitteln.



Die Wiener Linien entwickeln WienMobil laufend weiter. Seit dem aktuellen Update können NutzerInnen Routen in ihren Smartphone-Kalender importieren und S-Bahn-Linien als Favoriten anlegen. Seit dem Start im Jahr 2017 ist WienMobil mehr als 1 Million Mal heruntergeladen worden. Die kostenlose App ist für Smartphones mit den Betriebssystemen Android und iOS verfügbar.



Alle Infos zu WienMobil: www.wienerlinien.at/wienmobil



WienMobil - Die Mobilitätsapp für Wien mit vielen Vorteilen Jetzt informieren

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Linien GmbH & Co KG

Kommunikation

(01) 7909-17002

presse @ wienerlinien.at

www.wienerlinien.at