Biogen: Digitaler Service für MS-Betroffene ist voller Erfolg

Die Cleo-App von Biogen wurde im Juni 2019 in Österreich eingeführt. Bereits über 900 UserInnen nutzen die App heute – täglich werden es mehr.

Wien (OTS) - Seit einem Jahr gibt es die App „Cleo“ (iOs, Android) in Österreich, die MS-Betroffenen und deren Angehörigen bei Fragen des täglichen Lebens hilft. Der digitale Service von Biogen bietet zusätzliche Services wie einen MS-Coach, Tipps und Anregungen zu alltäglichen Themen, sowie aktuelle Informationen für Menschen mit MS. In einem persönlichen Tagebuch kann der Krankheitsverlauf individuell dokumentiert, Erinnerungen gesetzt und Berichte erstellt werden, um sich auf den Arzttermin vorzubereiten oder die Daten mit dem Arzt zu besprechen. MMag. Dr. Astrid Müller, MBA, Geschäftsführerin Biogen Austria und Vizepräsidentin der PHARMIG: „Als Pionier in der neurowissenschaftlichen Forschung war Biogen von Anfang an federführend in der Entwicklung entsprechender Therapien für Multiple Sklerose beteiligt. Für uns ist es daher besonders wichtig, dass wir uns mit Spenden- und Awareness-Aktionen nicht nur im Rahmen des Welt-MS-Tages engagieren, sondern ganz grundsätzlich Betroffene zum Beispiel mit einer App wie Cleo in ihrem täglichen Leben unterstützen.“

222.000 UserInnen weltweit

Weltweit hat Cleo bereits mehr als 222.000 UserInnen! Und auch in Österreich wird die App verstärkt genutzt. Dipl.-Ing. Doris-J. Steinberger MSc, MBA, Ass. Commercial Director bei Biogen Austria: „Mit über 900 aktiven UserInnen innerhalb eines Jahres in Österreich sehen wir, dass es für ein digitales Unterstützungstool einen großen Bedarf gibt. Daher ist es uns besonders wichtig, Menschen mit Multipler Sklerose, sowie deren Familien und Freunde, weiterhin zu unterstützen. Denn für uns stehen die PatientInnen im Mittelpunkt.“ In Zeiten von COVID-19 war und ist die Cleo-App eine zusätzliche Informationsquelle für spezielle Themen rund um die Multiple Sklerose. Gerade diese aktuellen Themen sind für die UserInnen besonders interessant.

Weitere Informationen unter www.cleo-app.at

