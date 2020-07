LAbg. Dietrich Kops: Übersiedlung vom „ibis acam“ an den Gumpendorfer Gürtel stoppen

Arbeitssuchenden keinem Spießrutenlauf durch Hotspot der Randgruppen aussetzen

Wien (OTS) - „Dem Vernehmen nach muss die Zentrale der vom AMS beauftragten Bildungseinrichtung für Langzeitarbeitslose ‚ibis acam Bildungs Gmbh‘ nun vom 11. Bezirk an den Gumpendorfer Gürtel übersiedeln. Leider kennen wir alle die traurige Situation in der Gumpendorfer Straße nur allzu gut: Drogendealer und Junkies an alle Ecken und Enden“, erklärte heute Team HC LAbg. Dietrich Kops.

„Es ist für die durch Corona unschuldig in die Beschäftigungslosigkeit geratenen Menschen schlichtweg nicht erträglich, bei der Arbeitssuche oder auf dem Weg zur Beratung hier tagtäglich einen Spießrutenlauf durch einen Hotspot der Randgruppen zu absolvieren oder auf Grund des Umfeldes unschuldig in regelmäßige Polizeikontrollen zu geraten. Das ist diskriminierend. Daher wird die Übersiedlung von uns strikt abgelehnt und die Firma ‚ibis acam‘ ist an einem anderen Ort anzusiedeln, der den betroffenen Arbeitslosen auch zumutbar ist“, forderte Kops abschließend.

