Grundsteinlegung für 6 Millionen Euro-Windrad: „Kräftiger Aufwind für Nachhaltigkeit auf der Sommeralm“

Ab kommendem Jahr werden 3.000 Haushalte der Region „Almenland“ mit grünem Strom versorgt

Graz (OTS) - Heute fand am Plankogel auf der Sommeralm (Gemeinde St. Kathrein am Offenegg) die feierliche Grundsteinlegung für die Errichtung eines neuen Hochleistungs-Windrades der Energie Steiermark statt. Noch heuer sollen die Fundamente komplett fertig gestellt sein. Die Anlage wird bereits ab nächstem Jahr rund 3.000 Haushalte der Region „Almenland“ mit grünem Strom versorgen und rund 6.000 Tonnen CO2 jährlich einsparen.

Das 180 Meter hohe Windrad hat eine Leistung von 3,6 Megawatt und eine Gesamterzeugungsmenge von rund 10 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Das ursprünglich an dieser Stelle errichtete Windkraftwerk aus dem Jahr 1999 (es war das erste der Steiermark) wurde in den vergangenen Wochen komplett abgebaut und zerlegt. Sein Nachfolger hat 380 Prozent mehr Leistung und erzeugt aufgrund neuester Technologien fast sieben Mal (!) mehr grünen Strom als das alte „Pionier-Modell“.

„Wir nehmen für das Projekt rund 6 Millionen Euro in die Hand“, so die Vorstände der Energie Steiermark, Christian Purrer und Martin Graf. „Damit forcieren wir nicht nur den Ausbau Erneuerbarer Energie, sondern setzen auch einen wichtigen Impuls für die steirische Wirtschaft, denn wir bauen auch bei diesem Projekt zu einem großen Teil auf das Know-how steirischer Zulieferbetriebe.“

In Summe hat das Unternehmen für die kommenden fünf Jahre über eine Milliarde Euro an Investitionen für Projekte im Bereich „grüne Energie“ eingeplant. Ein wesentlicher Punkt ist dabei die Windkraft: „Hier wollen wir uns massiv engagieren“, so Purrer und Graf. Insgesamt sind landesweit rund 100 neue Windräder geplant.

„Mit der Anlage auf dem Plankogel setzt die Region „Almenland“ bewußt ein klares Bekenntnis in Sachen Nachhaltigkeit und grüne, regionale Energieversorgung. Das gehört zu unserem Grundverständnis einfach dazu“, betonte Bürgermeister Thomas Derler (Gemeinde St. Kathrein am Offenegg) beim Festakt.

