AK Preismonitor: Teure Nachhilfe!

Einzelnachhilfe kostet im Schnitt rund 35 Euro

Wien (OTS) - Ein ungewöhnliches Schuljahr neigt(e) sich dem Ende. Für manche SchülerInnen steht aber auch in den Ferien Lernen auf dem Programm. Nachhilfe kostet. Ein AK Preistest bei 30 Nachhilfe-Instituten in Wien zeigt: Für Einzelnachhilfe müssen Eltern im Schnitt mit rund 35 Euro rechnen, in Kleingruppen mit rund 20 Euro pro Stunde.

Das kostet Nachhilfe in Wiener Lerninstituten pro Stunde

Lerninstitut Preis Verteuerung zu 2019 Einzelunterricht 20,00 – 59,93 Euro + 2,3 % Gruppenunterricht 6,23 – 33,00 Euro + 2,2 %

Darauf sollten Eltern bei Nachhilfe-Instituten achten – sechs Tipps der AK:

+ Preise prüfen: Vergleichen Sie die Preise bei den Nachhilfe-Instituten. Achtung bei der Dauer der Unterrichtseinheiten:

Eine Stunde ist nicht immer eine Stunde. Die Einheiten betragen zwischen 45 und 120 Minuten. Lernpsychologisch sind 45 bis 50 Minuten ratsam, danach eine Pause von rund zehn Minuten.

+ Es kommt auf die Größe an: Fragen Sie beim Gruppenunterricht nach der Anzahl der SchülerInnen und der Lernstufe. In kleinen Gruppen kann der Lernerfolg genauso gut wie im Einzeltraining sein. Wenn das Alter zu unterschiedlich ist, kann der Lernerfolg zu wünschen übriglassen.

+ Wenn der Lehrer klingelt, Mehrkosten: Wenn der Unterricht zu Hause stattfindet, verrechnen manche Institute oder PrivatlehrerInnen eine Fahrtpauschale. Andere rechnen einen höheren Stundenbeitrag bei der Nachhilfe.

+ Bei FreundInnen nachfragen: Erkundigen Sie sich bei FreundInnen, Bekannten oder anderen Eltern nach Ihren Erfahrungen mit NachhilfelehrerInnen.

+ Drum prüfe, wer sich bindet: Vergewissern Sie sich, ob es eine Bindungsfrist gibt. Einige Nachhilfe-Institute bieten nur dann günstige Preise an, wenn Sie sich ein oder mehrere Monate binden.

+ Auf Probe lernen: Vereinbaren Sie einzelne Probestunden, bevor Ihr Kind längerfristige Kurse beginnt.

