Deutsche Bank und Google gehen mehrjährige globale strategische Partnerschaft ein, um grundlegende Transformation des Bankwesens voranzubringen

Frankfurt, Deutschland, und Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die Deutsche Bank und Google Cloud haben ihren Zusammenschluss zwecks einer strategischen Partnerschaft vereinbart, um die Entwicklung und das Angebot an Finanzdienstleistungen der Bank neu zu definieren. Diese einzigartige Partnerschaft bietet der Deutschen Bank nicht nur Zugang zu hochmodernen Cloud-Diensten, sondern ermöglicht auch gemeinsame Innovationen der beiden Unternehmen zur Konzipierung der nächsten Generation technologiebasierter Finanzprodukte für Kunden. Die beiden Unternehmen haben eine Absichtserklärung unterzeichnet und möchten innerhalb der nächsten Monate einen mehrjährigen Vertrag abschließen.

Durch die Partnerschaft kann die Deutsche Bank ihren Übergang zur Cloud beschleunigen sowie die technischen Fähigkeiten beider Unternehmen gezielt nutzen. Die Deutsche Bank wird gemeinsam mit Google Cloud ihre IT-Architektur transformieren und so einen beachtlichen Mehrwert für ihre Kunden schaffen. Die mehrjährige Transformation und Optimierung der aktuellen Banksysteme werden phasenweise umgesetzt. Beide Parteien haben sich zur Einhaltung der Regelungen zum Schutz der Privatsphäre und Datenschutz verpflichtet, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Kundendaten sowie der Informationsbestände der Deutschen Bank zu wahren.

Darüber hinaus ermöglicht diese Partnerschaft der Deutschen Bank ihre Kundenbetreuung durch direkten Zugang zu erstklassigen Datenwissenschaften, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu verbessern. Dies kann beispielsweise für die Unterstützung von Treasury-Kunden bei alltäglichen Aufgaben Verwendung finden, wie z. B. Cashflow-Prognose, verbesserte Risikoanalyse und hochentwickelte Sicherheitslösungen zum Schutz von Kundenkonten. Im Privatkundengeschäft wird der Fokus auf digitalen und innovativen Lösungen liegen, um die Interaktionen zwischen Kunden und Mitarbeitern zu vereinfachen.

"Seit über 150 Jahren leistet die Deutsche Bank Pionierarbeit für die Branche, mit besonderem Augenmerk auf Innovationen für die Finanzdienstleistungsbranche", so Sundar Pichai, CEO von Google und Alphabet. "Wir freuen uns sehr über unsere strategische Partnerschaft. Google Cloud ist es eine Freude, die Deutsche Bank und ihre Kunden auf ihrem Expansionskurs begleiten zu dürfen, um gemeinsam neue Wege für die Finanzdienstleistungsbranche zu ebnen."

"Die Partnerschaft mit Google Cloud markiert einen Haupttreiber unserer strategischen Transformation", so Christian Sewing, CEO der Deutschen Bank. "Sie bekräftigt unsere Entschlossenheit, in unsere Technologie zu investieren. Denn unser zukünftiger Erfolg ist stark an eine erfolgreiche Digitalisierung geknüpft. Der damit verbundene Kostenaufwand wird letztlich zu neuen Gewinnen führen."

"Die Zusammenarbeit mit Google Cloud ist ein wesentlicher Fortschritt für unsere Technologiestrategie. Sie wird die Art und Weise transformieren, wie wir unsere Kundendienste konzipieren und anbieten", fügte Vorstandsmitglied und Chief Technology, Data and Innovation Officer Bernd Leukert hinzu. "Durch das Zusammenspiel der Vorzüge beider Unternehmenskulturen möchten wir gemeinsam mit einem etablierten Technologie- und Innovationsführer neue Geschäftsmodelle schaffen, die künstliche Intelligenz, Datenanalyse und mehr gezielt einsetzen."

Diese Entscheidung schließt sich intensiven Gesprächen und Due Diligence während der letzten fünf Monate an. Im Februar 2020 lud die Deutsche Bank mehrere große Cloud-Service-Anbieter ein und schlug ihnen im Rahmen ihrer Multivendor-Cloudstrategie eine Partnerschaft vor. Diese Strategie sieht die Fortsetzung der engen Zusammenarbeit mit bestehenden Technologiepartnern vor.

Informationen zur Deutschen Bank

Die Deutsche Bank bietet Unternehmen, Regierungen, institutionellen Investoren, Klein- und mittelständischen Unternehmen sowie Privatpersonen Produkte und Dienstleistungen in den Geschäftsfeldern kommerzielles und Investmentbanking, Retailbanking, Transaction Banking sowie Asset and Wealth Management an. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führendes Bankinstitut mit einer starken Position in Europa sowie bedeutender Präsenz in Amerika und im Asiatisch-Pazifischen Raum.

Informationen zu Google Cloud

Google Cloud stellt Organisationen marktführende Infrastruktur-, Plattformfunktions- und Branchenlösungen bereit. Wir bieten Cloud-Lösungen auf Unternehmensniveau, die mit Googles hochmoderner Technologie Unternehmen helfen, eine effizientere Betriebsweise zu übernehmen sowie sich den wandelnden Bedürfnissen ihrer Kunden anzupassen. So rüsten wir unsere Kunden für zukünftigen Erfolg. Kunden in über 150 Ländern verlassen sich auf Google Cloud, um ihre erfolgskritischsten Geschäftsprobleme zu lösen.

