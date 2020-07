Köstinger: Nationalrat beschließt Waldfonds mit 350 Mio. Euro für Umsetzung des Forstpakets

Aufforstung von Mischwäldern, Abgeltung von Schäden und Forschungstätigkeit sind zentrale Elemente des Pakets.

Wien (OTS) - „Unsere Wälder sind in ernster Gefahr“, sagt Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger. „Die Folgen des Klimawandels sind in der Forstwirtschaft deutlich spürbar. Der Borkenkäfer hat in Nieder- und Oberösterreich bereits ganze Landstriche entwaldet. Mit dem Waldfonds schaffen wir das notwendige Werkzeug, um die Unterstützungsmaßnahmen des Forstpakets auf den Boden zu bringen“, so Köstinger. Das Paket umfasst insgesamt 10 Maßnahmen, die der österreichischen Forstwirtschaft wieder eine Perspektive geben werden. „Mit 350 Mio. Euro an Investitionen in eine nachhaltige und zukunftsfitte Forstwirtschaft bringen wir eines der größten Maßnahmenpakete für Österreichs Wälder auf den Weg. Das ist dringend notwendig, damit unsere Waldbäuerinnen und Waldbauern die Wälder mit klimafitten Mischwäldern aufforsten“, erklärte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger im Parlament. Die Wiederaufforstung ist eines der zentralen Elemente des Pakets, ebenso wie die Abgeltung von Schäden oder auch die Forschungstätigkeit im Holzbau oder bei der Produktion von Holzgas und Holzdiesel.

Rund 62 Prozent der gesamten österreichischen Holzernte waren 2019 auf Schadholz zurückzuführen. 2020 werden aufgrund der Trockenheit im Frühjahr ähnliche Schadholzmengen befürchtet. Zusätzlich ist die Nachfrage nach dem Rohstoff Holz durch die Corona-Krise eingebrochen und auch die Exporte in traditionelle Märkte wie z.B. Italien sind massiv zurückgegangen. „Der neue Waldfonds bietet neue Instrumente, damit wir die Absatzmärkte wieder ankurbeln bzw. ganz neue Märkte erschließen. Mit einer Holzbauoffensive schaffen wir es die Holzverwendung zu stärken und mit der intensiven Forschung von Holzgas und Holzdiesel wollen wir vor allem für Schadholz Absatzmöglichkeiten für die Zukunft schaffen“, so Köstinger und ergänzt abschließend: „Mit dem Beschluss im Nationalrat ist der Weg frei, um das 350 Mio. Euro Paket umsetzen zu können. Damit setzen wir ein unübersehbares Zeichen, wie wichtig die Forstwirtinnen und Forstwirte mit ihrer Arbeit für unser Land sind!“

