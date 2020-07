Wien dreht auf: „Kultursommer 2020“ startet am Donnerstag

BGM Ludwig und StRin Kaup-Hasler präsentieren Programm: Wienerlied & Kabarett, Klassik & Jazz, sowie Theater, Pop, Rap, Literatur, Tanz & Performance. 90 Acts am ersten Wochenende.

Wien (OTS) - Ein zweimonatiges Gratis-Sommerfestival an 25 Standorten in ganz Wien in knapp sechs Wochen planen – und das im Einklang mit den Corona-bedingten Richtlinien für Veranstaltungen: Dieser Herausforderung hat sich das Team von „Wien dreht auf! - Kultursommer 2020“ gestellt. Mit Erfolg: Am Donnerstag, 9. Juli, dreht Wien tatsächlich wieder auf – mit einem riesigen Kulturangebot für alle Altersstufen.

„Der Kultursommer ist eine Reaktion auf die aktuelle Entwicklung und auf das, was uns dabei besonders wichtig ist: das Kulturleben. Teil der Lebensqualität dieser Stadt ist ein aktives Kulturleben, das Freude macht. Jetzt sind wir dabei, genau das wieder zu starten“, erklärt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler ergänzt: „Unsere Kulturschaffenden mussten lange darauf warten, in Kontakt mit dem Publikum treten zu können. Wir haben nun für alle Genres Räume geschaffen, wo dies unter den gegebenen Umständen wieder möglich ist.“

Das Programm des „Kultursommer 2020“ wird bis Ende August Woche für Woche aktualisiert und ist ab sofort auf www.kultursommerwien.at bzw. unter der Info-Hotline 01 34 35 814 verfügbar. Die Veranstaltungen – mit Ausnahme der „Public Moves“-Reihe von ImPulsTanz sowie der Gartenkonzerte in den „Häusern zum Leben“ – finden jeweils von Donnerstag bis Sonntag statt.

Auszüge aus dem vielfältigen Programm

Die beiden Main Stages eröffnen am Donnerstag mit den bekannten Musik-Acts Trio Lepschi und Lylit (Donauinsel) sowie mit einem Word-Rap-Abend mit Mieze Medusa (Oberlaa).

Das erwartet die Wienerinnen und Wiener darüber hinaus von 9. bis 12. Juli:

Wienerlied und Wiener Musik: Kollegium Kalksburg, Wiener Blond, Roland Neuwirth & Radio.String:Quartett, Bauer to the People, Tschuschenkapelle, Walther Soyka, …

Kabarett: Mixed-Programme von bekannten und jungen Kabarettistinnen und Kabarettisten, z.B. Gregor Seberg, Guido Tartarotti, Nina Hartmann, …

Klassik bis Jazz: Formationen wie Cello on Fire, Auner Quartett, Aureum, Wieder/Gansch/Paul, Kolophonistinnen, Jimmy Chiang, Tibor Boganyi, …

Theater: Sprechchöre, transkulturelle Formate, Komik und Tragik, Kinder- und Jugendtheater, …

Pop, Rap, österreichische Musik: Birgit Denk, Yasmo und die Klangkantine, Sakina and Friends, Orwa & Basma Duo, …

Literatur: Von AutorInnenlesungen über Rap und Gstanzln bis zu Abseitigem mit u.a. Kurt Palm, …

Zusätzlich zum geballten Angebot des ersten Wochenendes geben Bürgermeister Ludwig und Kulturstadträtin Kaup-Hasler auch einen Ausblick auf die weiteren 800 Acts des "Kultursommer 2020". Auf dem Programm stehen bis Ende August Namen wie Doris Knecht und Stefanie Sargnagel, Joesi Prokopetz und Christoph & Lollo, Clara Luzia und Lou Asril, Attwenger und die Strottern, Grischka Voss und viele, viele mehr. Insgesamt werden 2.000 Künstlerinnen und Künstler auftreten.

Perspektive für die Kultur- und Veranstaltungsbranche

„Wien dreht auf!“ sorgt also nicht nur dafür, dass den Wienerinnen und Wienern im Sommer eine umfassende kulturelle Nahversorgung zur Verfügung steht; das Projekt gibt auch Künstlerinnen und Künstlern Auftrittsmöglichkeiten und verschafft der Kultur- und Veranstaltungsbranche eine Perspektive in der aktuell schwierigen Situation. Die Auswahl der Acts erfolgt durch ein Board bestehend aus Expertinnen und Experten der Wiener Kulturszene, die jeweils unterschiedliche künstlerische Schwerpunkte einbringen.

Gespielt wird an folgenden Orten:

Main Stages (für bis zu 500 Personen): Donauinsel/Schulschiff (21. Bezirk), Oberlaa/Kurbadstraße (10. Bezirk)

Modular Spaces (für bis zu 100 Personen): 12.-Februar-Platz (19. Bezirk), Kaiserwiese beim Riesenrad (inkl. Public Moves, 2. Bezirk), Muthsamgasse (14. Bezirk), Hannah-Arendt-Platz (22. Bezirk), Zirkuswiese am Liesingbach (inkl. Public Moves, 23. Bezirk)

Artist Corners (für bis zu 30 Personen): Nietzscheplatz (16. Bezirk), Wallensteinplatz (20. Bezirk), Naschmarkt (6. Bezirk)

Weitere Standorte von Public Moves: Arkadenhof im Rathaus (1. Bezirk), Donauinsel/Georg-Danzer-Steg (21. Bezirk)

Zusätzlich wird es in 16 „Häusern zum Leben“ in ganz Wien Konzerte exklusiv für die Bewohnerinnen und Bewohner geben.

Alle Veranstaltungen sind gratis zugänglich. Für die Main Stages sowie für „Public Moves“ ist eine Registrierung vorab auf www.kultursommerwien.at notwendig. Auch für jene Wienerinnen und Wiener, die nicht zu den Veranstaltungen des Kultursommers kommen können, gibt es eine Möglichkeit, dabei zu sein: W24 zeigt jeden Sonntag um 20:30 Uhr Ausschnitte aus dem Kultursommer-Programm!

Weiterführende Informationen und Materialien erhalten Sie auf der Website bzw. unter presse.kultursommer @ stadtwienmarketing.at.





