Deutschsprachige Free-TV-Premiere: Start für „The Sinner“ ab 8. Juli in ORF 1

Topbesetzte achtteilige Miniserie mit Jessica Biel und Bill Pullman

Wien (OTS) - Packender Thrill mit Suchtfaktor! Die Golden-Globe-nominierte Miniserie „The Sinner“ – zu sehen als deutschsprachige Free-TV-Premiere ab Mittwoch, dem 8. Juli 2020, jeweils um 22.00 Uhr in ORF 1 – erzählt in acht Folgen die tragische Geschichte der jungen Mutter und Ehefrau Cora Tannetti, gespielt von Hollywoodstar Jessica Biel, die am helllichten Tag vor den Augen ihrer Familie eine unbegreifliche Bluttat begeht. Während sie sich selbst die Tat nicht erklären kann, macht sich der hartnäckige Ermittler Harry Ambrose (Bill Pullman) auf Spurensuche in ihrer Vergangenheit, um ein für sie entlastendes Motiv für den Mord zu finden. Jessica Biel, die auch Executive Producer dieser Serie ist, wurde für ihre mitreißende schauspielerische Leistung mit einer Emmy-und einer Golden-Globe-Nominierung bedacht. In weiteren Rollen der Serie, die auf dem Roman „Die Sünderin“ der deutschen Autorin Petra Hammesfahr basiert, spielen u. a. Christopher Abbott, Dohn Norwood und Abby Miller. Das Finale des US-Serienerfolgs steht am Mittwoch, dem 19. August, ab 21.55 Uhr als Doppelfolge auf dem ORF-1-Programm.

Mehr zum Inhalt:

Die Mittdreißigerin Cora Tannetti (Jessica Biel) führt mit ihrem kleinen Sohn und ihrem Ehemann Mason (Christopher Abbott) ein beschauliches Kleinstadtleben im US-Bundesstaat New York. Bei einem Ausflug an den See geschieht das Unfassbare: Cora ersticht aus heiterem Himmel einen wildfremden Mann am Strand, der noch dort seinen Verletzungen erliegt. Selbst geschockt von ihrer Tat, legt Cora ein volles Schuldgeständnis ab und verzichtet auf einen Anwalt. Der ermittelnde Detective Harry Ambrose (Bill Pullman) ist fest entschlossen, das Motiv hinter der Tat herauszufinden und begibt sich auf Spurensuche in Coras Vergangenheit.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at