Kinder-Stempel von COLOP motiviert zum Händewaschen

Ein Abdruck des „Protect Kids Stamp“ auf der Hand, soll Kinder an ein regelmäßiges Händewaschen erinnern

Viele Lockerungsmaßnahmen sind bereits umgesetzt. Da ist es gerade jetzt wichtig, weiterhin über eine richtige Vorbeugung, adäquate Schutzmaßnahmen und Hygiene zu sprechen. Regelmäßiges und richtiges Händewaschen sind dabei besonders relevant, da über die Hände die meisten ansteckenden Infektionskrankheiten übertragen werden. Damit dies bei Kindern spielend einfach geht, sind neue kreative Ideen gefragt, welche Eltern helfen auf ansprechende Art und Weise die Jüngsten unter uns zu motivieren und gleichzeitig zu begeistern. Der „Protect Kids Stamp“ bietet eine wichtige Hilfestellung um in der derzeitigen Situation für Schutz zu sorgen, allerdings ist regelmäßiges Händewaschen immer eine wichtige Hygienemaßnahme Ernst Faber, Geschäftsführer von COLOP

Wels (OTS) - Mit dem neuen „Protect Kids Stamp“ reagiert COLOP, einer der weltweit führenden Hersteller von modernen Stempel- und Markierungslösungen, auf die weiterhin hohe Nachfrage nach Schutz- und Hygieneartikel und bietet Eltern eine kreative Hilfestellung bei der Einhaltung wichtiger Hygienemaßnahmen ihrer Kinder. Ein Stempelabdruck aus dermatologisch zertifizierter Stempelfarbe auf der Handfläche soll dabei den Nachwuchs an ein regelmäßiges Händewaschen erinnern.

Idee und Anwendung

Nach dem Motto „Stempeln-Waschen-Schützen“, wird ein Abdruck des „Protect Kids Stamps“ am Morgen gleich nach dem Aufstehen auf die Handrücken und/oder –Innenflächen der Kinder aufgetragen. Das Abdruckmotiv in Form eines „Virus- Monsters“ soll auf spielerische Art und Weise zu einem regelmäßigen Händewaschen während des gesamten Tages motivieren. Alles richtiggemacht, sollte der Abdruck am Abend nicht mehr sichtbar sein denn nach etwa 5 Waschvorgängen ist dieser gänzlich abgewaschen.

Besondere Situationen erfordern kreative Maßnahmen

"Viele Lockerungsmaßnahmen sind bereits umgesetzt. Da ist es gerade jetzt wichtig, weiterhin über eine richtige Vorbeugung, adäquate Schutzmaßnahmen und Hygiene zu sprechen. Regelmäßiges und richtiges Händewaschen sind dabei besonders relevant, da über die Hände die meisten ansteckenden Infektionskrankheiten übertragen werden. Damit dies bei Kindern spielend einfach geht, sind neue kreative Ideen gefragt, welche Eltern helfen auf ansprechende Art und Weise die Jüngsten unter uns zu motivieren und gleichzeitig zu begeistern. Der „Protect Kids Stamp“ bietet eine wichtige Hilfestellung um in der derzeitigen Situation für Schutz zu sorgen, allerdings ist regelmäßiges Händewaschen immer eine wichtige Hygienemaßnahme" , so Ernst Faber, Geschäftsführer von COLOP.

Der WHO- Empfehlung folgend

Auch die Weltgesundheitsorganisation spricht klare Worte: effektive Waffen gegen die Verbreitung von Viren sind demnach Wasser und Seife. Regelmäßiges Händewaschen ist also eine der besten Schutzmaßnahmen, insbesondere während der COVID-19 Pandemie.

Für wen ist der Stempel geeignet?

Der Stempel richtet sich an Familien, Kinder und an alle, die mittels einer einfachen und gleichzeitig kreativen Idee an das regelmäßige Händewaschen erinnert werden sollen, um so in weiterer Folge die Ansteckungsgefahr zu reduzieren.

Natürlich ist die Verwendung des „Protect Kids Stamp“ kein Ersatz für alle anderen empfohlenen Maßnahmen, um sich und seine Mitmenschen zu schützen, allerdings bietet der Stempel eine praktische und spielerische Unterstützung.

Produktion und Herstellung

Der „Protect Kids Stamp“ wird am Stammwerk in Wels/Österreich bzw. je nach Modell auch am zweiten Produktionsstandort in Tschechien produziert, wodurch kurze, rasche und sichere Lieferwege sichergestellt werden können.

Farbe und Haltbarkeit

Jeder „Protect Kids Stamp“ wird mit einer dermatologisch zertifizierten Stempelfarbe ausgeliefert. Dabei wird eine für die Haut unbedenkliche Stempelfarbe eingesetzt. Jeder Stempel hält bis zu ca. 3.000 Abdrucke oder bei 5-6 täglichen Abdrucken in etwa 500 Tage.

Antibakterieller Schutz

Die in jedem „Protect Kids Stamp“ eingearbeitete Microban®-Technologie, gibt dem „Protect Kids Stamp“ einen Schutz gegen schädliche Mikroben und hemmt das Wachstum von Bakterien während der gesamten Lebensdauer des Stempels. Da Microban® bereits während der Produktion eingearbeitet wird, bleibt der Schutz wasserfest und gegen eine spätere Abnutzung geschützt. Microban® hilft allerdings nicht gegen Viren oder deren Verbreitung.

Verfügbarkeit

Der „Protect Kids Stamp“ ist ab sofort im Handel erhältlich.

Weitere Informationen: www.colop.com sowie: www.protectstamp.com

Rückfragen & Kontakt:

cornelia.krischak @ colop.com

Tel.: +43/7242/66104/133