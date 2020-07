Zungeninstallation von Alexandra Bircken am Kunstplatz Graben

„Slip of the Tongue“ – Temporäre Installation von KÖR Kunst im öffentlichen Raum Wien

Wien (OTS) -

Bis 5. November ist die leuchtend rot lackierte Zunge, ein 2 Meter hoher Aluminiumguss, am Wiener Graben zu sehen und lädt die Betrachterinnen und Betrachter ein, sich damit auseinanderzusetzen. Welche Zungen sieht man sonst schon? Wie ein Stück Sushi an einem Essstäbchen serviert die renommierte deutsche Künstlerin Alexandra Bircken ihre Zunge und zeigt mehr als nur die Zunge. "Slip of the tongue" bedeutet „Versprecher“, verbaler Ausrutscher. Der Titel macht klar, dass es hier vor allem ums Sprechen und um die Sprache geht, um die Bedeutung von Gesagtem und Worten. Noch bis vor wenigen hundert Jahren war es eine gängige Strafe, Lügnern und Betrügern, Märtyrern und Aufrührern die Zunge herauszuschneiden ‒ während vielen Wappentieren, den Löwen, Adlern und Schlangen, die Zunge aus dem Maul weht wie eine Flagge. Die Zunge symbolisiert das über allem schwebende Wort der Mächtigen.



