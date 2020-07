„ORF Burgenland Sommerinterviews 2020“ ab 9. Juli mit Walter Schneeberger

Eisenstadt (OTS) - Der ORF Burgenland lädt auch in diesem Jahr die Parteichefin und die Parteichefs der im Landtag vertretenen Parteien zu Sommerinterviews, die auf dem Hannersberg im Südburgenland aufgezeichnet werden.

ORF Burgenland Chefredakteur Walter Schneeberger wird die Interviews führen und sie zu ihrer ersten politischen Bilanz seit der Landtagswahl befragen. Wie sind sie persönlich durch die Corona-Krise gekommen, wo sehen sie Auswirkungen auf die Landespolitik? Wie soll es mit dem Burgenland weitergehen, das nächstes Jahr seinen 100. Geburtstag feiern wird?

Die ORF Burgenland-Sommerinterviews starten am Donnerstag, dem 9. Juli 2020. Die Gespräche sind wöchentlich in "Burgenland heute" (19.00 Uhr, ORF 2 Burgenland) zu sehen. Auch in Radio Burgenland sind die Interviews zu hören und auf burgenland.ORF.at nachzulesen.

Die Termine der Sommerinterviews:

9. Juli: Regina Petrik, Landesprecherin Grüne

16. Juli: Alexander Petschnig, Vizeparteichef FPÖ

23. Juli: Christian Sagartz, Landesparteiobmann ÖVP

30. Juli: Hans Peter Doskozil, Landesparteivorsitzender SPÖ

