#dif20 Sommertour: Neue Acts!

Heute um 20.45 Uhr startet der #dif20 TV-Sommer auf W24

Wien (OTS/SPW) - Am 1. Juli startete der #dif20 Tourbus unter Konfettiregen von der Donauinsel und besuchte die ersten Wiener Bezirke. Halt gemacht wurde im Donaupark (Donaustadt) und am Wallensteinplatz (Brigittenau). Die ersten Pop-Up Konzerte lieferten DELADAP. Am 2. Tourtag folgten King & Potter mit Tourstopps in Meidling und Rudolfsheim-Fünfhaus. Der #dif20 Tourbus ist erst wenige Tage unterwegs, hat aber bereits einiges erlebt: Pralle Sonne, Wind und Regen – es war schon alles dabei, ein echtes Donauinselfest eben! Und wie in jedem Jahr ist auch heuer wieder eines sicher: Die Begeisterung der Wienerinnen und Wiener, die vom #dif20 Tourbus schon überrascht worden sind, war groß. So soll es auch heute weiter gehen mit Stereoparty in Hernals, Währing und Döbling.

#dif20 TV-Sommer: Erste Sendung am 3. Juli 2020 zum Tourstart

Ein Bus mit 100 Acts in 80 Tagen durch GANZ WIEN – um dabei auch nichts zu verpassen, gibt der #dif20 TV-Sommer jeden Freitag einen ausführlichen Überblick über die Highlights und das Geschehen in der vergangenen Woche – mit den Pop-ups des #dif20 Tourbusses sowie des #dif20 Tourbikes für Kids. Die erste Sendung am heutigen Abend beginnt mit dem Start der #dif20 Sommertour. Moderator Roman Gregory besichtigt mit dem Donauinselfest-Projektleiter Thomas Waldner und Christoph Trauner, Projektleiter des Donauinselfest-Technikpartners Habegger Österreich, das erste Mal den umgebauten #dif20 Tourbus, der sich dann auf den Weg zum offiziellen Startschuss mit der gesamten Donauinselfest-Familie auf die Donauinsel macht.

Zu sehen ist die erste #dif20 TV-Sommer-Sendung um 20.45 Uhr auf W24, w24.at und auf den Donauinselfest-Kanälen.

#dif20 Sommertour: Neue Details zum Line-up gibt es immer am Freitag

Die #dif20 Sommertour bringt mit insgesamt 100 Acts im Rahmen von 240 Pop-up Konzerten die gesamte Programm- und Themenvielfalt des Donauinselfests in alle Wiener Bezirke. Jeden Freitag werden neue Acts des musikalisch bunt gemischten Programms bekannt gegeben. Heute kommen hinzu: Skinny B., Lucy Dreams, Wir4 (Ulli Bäer, Gary Lux, Harald Fendrich, Harry Stampfer), Roman Gregory & Band, Meena Cryle & Chris Filmore & Angus, “Bangus” Thomas, Kraut und Ruam und Virginia Ernst. Das gesamte Line-up wird bis Ende August veröffentlicht.

#dif20 Sommertour: Dank „dabei!“-App am neuesten Stand sein

dabei! ist die offizielle App zum Donauinselfest 2020. Die App liefert Insidermaterial, Hintergrundinformationen und offizielle News. Mitglieder werden exklusiv über die 80 Popup-Konzerte informiert und welche Künstlerinnen und Künstler am #dif20 Tourbus dabei sind. Zusätzlich haben User die Möglichkeit an Gewinnspielen teilzunehmen und Karten für das große Finale auf der Donauinsel zu ergattern. Weitere Infos gibt’s unter https://dabei.wien/.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 37 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die fünf Presenting Partner des Donauinselfests 2020 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Österreichische Lotterien, Wiener Städtische Versicherung und Wien Holding

#dif20 #ganzwien

Laufend aktuelle Informationen zur #dif20 Sommertour sowie zum Donauinselfest 2020 liefern die Social Media-Kanäle des Donauinselfests auf Facebook und Instagram sowie die dabei! App.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

