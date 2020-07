Grün in die Stadt

Gemeinschaftliche Aufklärung über Maßnahmen zur zukünftigen Stadtentwicklung

Mehr Grünflächen, Verschattungsmaßnahmen und grüne sowie blaue Infrastrukturen sorgen für kühlende Freiräume. Anhand MUGLI demonstrieren wir verständlich für alle, wie Klimawandelanpassung planerisch und technologisch einfach und qualitätsgesichert umgesetzt werden kann. GRÜNSTATTGRAU Geschäftsführerinnen Susanne Formanek & Vera Enzi

Wien (OTS) - Der Sommer steht vor der Tür. Gerade jetzt wird die Klimakrise zur spürbaren Gefahr und bringt vor allem Städte ins Schwitzen. Eine effiziente Maßnahme zur Hitzereduktion stellt die Begrünung von Gebäudeflächen dar, denn Pflanzen beeinflussen das Mikroklima positiv. Öffentliche Aufklärungsarbeit leistet hierbei das innovative Showlabor MUGLI.

Bedeutung und Vorteile von begrünten Gebäuden sind bereits bekannt, in weiterer Folge bedarf es der Forcierung flächendeckender Umsetzungen. Fehlendes Bewusstsein und mangelndes Wissen in der Bevölkerung verlangsamt noch den Umsetzungs-Prozess. Aufklärungsarbeit ist daher umso wichtiger und wird vom Innovations- und Forschungslabor GRÜNSTATTGRAU (GSG) gemeinsam mit seinen über 340 Netzwerkpartnern geleistet. Das Forschungsinstrument MUGLI spielt dabei eine wesentlich Rolle. Der mobile Ausstellungsraum gastiert aktuell in Wien Favoriten ‚Am Kempelenpark‘ und veranschaulicht dort BürgerInnen hautnah, wie grüne Stadtentwicklung funktioniert.

Was können wir gegen Hitze in der Stadt tun? "Viel!" erklären die beiden GRÜNSTATTGRAU Geschäftsführerinnen Susanne Formanek und Vera Enzi: Mehr Grünflächen, Verschattungsmaßnahmen und grüne sowie blaue Infrastrukturen sorgen für kühlende Freiräume. Anhand MUGLI demonstrieren wir verständlich für alle, wie Klimawandelanpassung planerisch und technologisch einfach und qualitätsgesichert umgesetzt werden kann.

Mobil - Urban - Grün - Lebendig – Innovativ

MUGLI bietet Schauraum zur Wissensvermittlung und präsentiert öffentlich zugänglich Technologien über Klimawandelanpassung mit Begrünungsmaßnahmen. Auf seiner Tour durch Österreich verbringt MUGLI die Sommermonate in Wien Favoriten. Das neu geplante Vorzeige-Wohngrätzel vom Projektentwickler Swiss Town Consult (STC) ist Vorbild-Region betreffend innovativer Stadtentwicklung und zählt zum Zielgebiet des Innovationslabors GRÜNSTATTGRAU. Begrünungs-Impulse wie zb die beiden F&E Projekte "Lila4Green, gefördert vom Klima- und Energiefond, sowie "50 Grüne Häuser" finanziert vom BMK wurden bereits im 10. Bezirk umgesetzt.

MUGLI ist ein Instrument des vom BMK geförderten Innovationslabor GRÜNSTATTGRAU. Das Showlabor verbindet Bürgerbeteiligung, Stadtentwicklung und Forschung mit Klimawandelanpassungsmaßnahmen. Bis Ende September gastiert MUGLI in Wien Favoriten. Danach folgt ein Standortwechsel zur internationalen Bauausstellung 2022 (IBA_Wien) im “Sophienspital”. Komm vorbei und mach dir selbst ein Bild!

Wo: Quellenstraße 2c / Ecke Kempelengasse, 1100 Wien

Infos: www.gruenstattgrau.at

Rückfragen & Kontakt:

OPENING MUGLI - 07.07.2020 (10-12h)

Interessierte Journalisten sind herzlich zur offiziellen Eröffnung des neuen MUGLI Standortes im Rahmen der Veranstaltung ‘Grün in die Stadt’ im Entwicklungsareal 'Am Kempelenpark' willkommen! Mehr Infos: https://gruenstattgrau.at/Veranstaltung/opening-mugli-gruen-in-die-stadt/?instance_id=599



GRÜNSTATTGRAU

+43 650 634 96 31

office @ gruenstattgrau.at