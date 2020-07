10. Bezirk: Raxstraße - Straßenbauarbeiten zwischen Stefan-Fadinger-Platz und Fernkorngasse

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 7. Juli 2020, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau zur Beschleunigung und Attraktivierung der Autobuslinie 15A mit Bauarbeiten in der Raxstraße im Abschnitt zwischen Stefan-Fadinger-Platz und Fernkorngasse im 10. Bezirk.

Details

In der Raxstraße am Kreuzungsplateau mit der Fernkorngasse wird im Zuge der Bauarbeiten zur Verbesserung der Sicherheit für alle VerkehrsteilnehmerInnen eine Gehsteigvorziehung errichtet und durch die Realisierung eines Fahrbahnteilers die Sicherheit für querende FußgängerInnen verbessert. Zudem wird in der Raxstraße vor der Kreuzung mit der Gußriegelstraße – in Fahrtrichtung Verteilerkreis – eine neue Autobushaltestelle errichtet. Gleichzeitig werden aufgrund von Zeitschäden die Fahrbahnen der Raxstraße zwischen Stefan-Fadinger-Platz und Fernkorngasse erneuert.

Verkehrsmaßnahmen

Grundsätzlich erfolgen die Arbeiten auf der Hauptfahrbahn der Raxstraße bei Freihaltung von einem Fahrstreifen pro Fahrtrichtung. Temporär kann es zu einer Umleitung über die bestehende Nebenfahrbahn der Raxstraße kommen. Während der Arbeiten in der Nebenfahrbahn – in Fahrtrichtung Verteilerkreis – ist die Zufahrt in die Nebenfahrbahn nur über die August-Forel-Gasse möglich. Das Durchfahren der Nebenfahrbahn ist nicht möglich. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten, der öffentliche Verkehr ist von den Bauarbeiten nicht betroffen.

Örtlichkeit: 10., Raxstraße von Stefan-Fadinger-Platz bis Fernkorngasse



- Baubeginn: 7. Juli 2020

- Geplantes Bauende: 6. September 2020

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Matthias Holzmüller

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 01 4000-49811

Mobil: 0676 8118 49811

E-Mail: matthias.holzmueller @ wien.gv.at



Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812