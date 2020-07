Drehstart für „Blind ermittelt“ in Wien

Philipp Hochmair und Andreas Guenther stehen für zwei neue Fälle der ORF/ARD-Krimireihe vor der Kamera

Wien (OTS) - Zwei neue Fälle für ein unkonventionelles Ermittlerduo:

Am Dienstag, dem 30. Juni 2020, begannen die Dreharbeiten für zwei spannende Folgen der erfolgreichen ORF-1-Krimireihe „Blind ermittelt“ mit Philipp Hochmair als blindem Ex-Kommissar Alexander Haller und Andreas Guenther als seiner rechten Hand Nikolai Falk. Gedreht wird der vierte und fünfte Teil der ORF/ARD-Koproduktion in Wien und Umgebung bis voraussichtlich Anfang September. Seinen vierten Fall „Blind ermittelt – Zentralfriedhof“ (AT) nimmt Alexander Haller sehr persönlich – spielt doch der Tag, an dem er seine Verlobte und sein Augenlicht verlor, eine zentrale Rolle. Im fünften Teil „Blind ermittelt – Wiener Kaltblut“ (AT) heuert Nikolai Falk dann als Fiakerfahrer an und beweist seine Qualitäten als Undercover-Ermittler im Wiener Drogenmilieu. Unter der Regie von Jano Ben Chaabane (Teil 4) und Katharina Mückstein (Teil 5) stehen neben Philipp Hochmair, Andreas Guenther, Patricia Aulitzky und Jaschka Lämmert u. a. Florence Kasumba und Gabriel Raab sowie die österreichischen Schauspieler/innen Karl Fischer, Emily Cox, Michael Edlinger, Sebastian Schindegger und Alexander Lutz vor der Kamera von Tobias von dem Borne und Michael Schindegger. Die Drehbücher stammen von Jacob Groll nach einer Vorlage von Lars Albaum und Hans-Henner Hess.

Mehr zu den Inhalten:

„Blind ermittelt – Zentralfriedhof“ (AT)

Den 12. Mai 2017 wird der blinde Ex-Kommissar Alexander Haller (Philipp Hochmair) niemals vergessen. Es ist der Tag, an dem er durch einen Bombenanschlag seine Verlobte Kara und sein Augenlicht verloren hat. Als nun bei einem Mordopfer eine rätselhafte Notiz mit genau diesem Datum auftaucht, holt ihn seine Vergangenheit ein. Gemeinsam mit Kommissarin Laura Janda (Jaschka Lämmert) durchforstet er die alten Polizeiakten und tatsächlich: Es gab an diesem Tag einen weiteren Toten, ein Verdächtiger nahm sich in der Untersuchungshaft das Leben. War er, wie Laura und Alexander damals fest glaubten, wirklich schuldig? Oder haben der Chefermittler und alle Beteiligten einen Unschuldigen ins Gefängnis gebracht? Haller schlägt vor, den Fall noch einmal aufzurollen, und setzt seine rechte Hand Niko (Andreas Guenther) auf einen Verdächtigen an. Schon bald treffen sie auf jemanden, der von ihnen gnadenlos Rechenschaft fordert.

„Blind ermittelt – Wiener Kaltblut“ (AT)

Kokain mit einer Prise Zyankalisalz ist eine tödliche Mischung: Bei einer Vernissage stirbt Bankier Schachner (Alexander Lutz) vor den Augen seiner Gäste. Sophie Haller (Patricia Aulitzky), die das Kunstevent mit ihrem Bruder Alexander (Philipp Hochmair) besucht, bringt sich durch Mund-zu-Mund-Beatmung selbst in Lebensgefahr. Alexander Haller geht gemeinsam mit Kommissarin Laura Janda (Jaschka Lämmert) der Sache auf den Grund. Seine Spürnase führt ihn zu einem Fiakerbetrieb, der von Drogenkurieren zum Vertrieb genutzt wird. Um herauszufinden, ob der Chef den Ermordeten beliefert hat, versucht Niko (Andreas Guenther) sich als Kutscher einzuschleusen. Auch Schachners selbstbewusste Witwe Solveig (Florence Kasumba), die das Bankhaus erbt, nehmen die Ermittler ins Visier.

„Blind ermittelt“ ist eine Koproduktion der Mona Film und Tivoli Film (Produzenten: Thomas Hroch und Gerald Podgornig) in Zusammenarbeit mit ORF und ARD Degeto für ARD mit Unterstützung des Fernsehfonds Austria und des Filmfonds Wien.

