"Die Neuen" kommen: Neue Kraft für Wien und Österreich!

Wien (OTS) - Anlässlich der Gründung der „Neuen Österreichischen Organisationen“ (Die Neuen) fand am 2. Juli 2020 im Café Leopold (MuseumsQuartier) eine Pressekonferenz statt. Vor Ort waren der Vorstandsvorsitzende Dino Schosche und Dr.in Judith Kohlenberger, Vertreterin des ExpertInnenrats „M.I.T. – Migration.Integration.Teilhabe“.

Vorstandsvorsitzender Schosche: "Nachdem wir im Jahr 2019 erfolgreich den '1. Österreichischen Integrationskongress' und den '1. Österreichischen Integrationsgipfel' mit insgesamt über 700 teilnehmenden Organisationen umgesetzt haben, entschieden wir uns dazu, alle unsere Formate und Projekte unter ein Dach zu bringen."

Schosche streicht besonders die Vermittlerfunktion der Neuen hervor: „Auch die jüngsten Ereignisse in Wien-Favoriten haben deutlich gezeigt, dass Wien und Österreich eine neue Kraft brauchen, die solche Geschehnisse nicht für politische Zwecke ausnutzt, sondern mit allen Seiten gleich in den Dialog tritt, um zu vermitteln. Es geht um Zukunft, und diese gelingt am besten gemeinsam."

Dr.in Judith Kohlenberger, Vertreterin des 2019 ins Leben gerufenen ExpertInnenrats „M.I.T.“: „Die Coronakrise hat uns auch gezeigt, wie wichtig evidenzbasierte Politikgestaltung ist. Das trifft nicht nur auf medizinische, sondern auch auf soziale Fragen zu. Der ExpertInnenrat M.I.T. hat sich zum Ziel gesetzt, parteipolitisch unabhängige, wissenschaftlich fundierte und datenbasierte Expertise zu aktuellen Fragestellungen in der nationalen Integrations- und Migrationspolitik zur Verfügung zu stellen.“

Konkrete Vorhaben der Neuen

Es gebe viel zu tun, so Vorstandsvorsitzender Schosche: "Wir werden in den nächsten Tagen Gespräche mit der Integrationsministerin Raab und dem Wiener Integrationsstadtrat Czernohorszky führen, um nach möglichen Schnittstellen zu suchen, aber auch um über unsere Vorhaben und konkreten Forderungen zu sprechen."

Ein wichtiges Thema sei außerdem die bevorstehende Wien-Wahl. „Wir möchten bei dieser Wahl eine aktive Rolle spielen und mehrere Diskussionsrunden veranstalten, damit die politischen Parteien die Möglichkeit bekommen, sich zu unseren Themen zu positionieren und auch mit MigrantInnen in einen direkten Dialog zu treten. Außerdem werden wir uns mit der Vielfalt der Wahllisten der Parteien auseinandersetzen, um zu analysieren, inwiefern diese die Vielfalt der Wiener Bevölkerung widerspiegeln. Und den GewinnerInnen der Wahl werden wir dann im Oktober ein paar Aufgaben und Lösungsvorschläge mit auf den Weg geben“, so Schosche abschließend.

