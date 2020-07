Aviso: 2. Verhandlungstag in der Causa Walfried Janka / Amtshaftung gegen das Land Steiermark

Wien (OTS) - Walfried Janka, der von seiner steirischen Pflegemutter in den 1960er- und 1970er-Jahren schwerst misshandelt worden ist, hat eine Klage gegen das Land Steiermark eingebracht. Er verlangt 606.010 Euro Schmerzensgeld.

Die zweite Tagsatzung in der Amtshaftungsklage gegen das Land Steiermark findet am Donnerstag, 9. Juli 2020 ab 13 Uhr am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz, Marburger Kai 49, 8010 Graz im Saal D = Zimmer 25 statt.

In dieser Verhandlung wird der vom Gericht bestellte Sachverständige die Verjährungsfrage aus psychiatrischer Sicht erläutern und Fragen beantworten.

Im Rahmen dieses Termins gibt es die Möglichkeit Interviews mit Herrn Janka und seiner Anwältin Mag.a Julia Kolda zu führen.

2. Tagsatzung Amtshaftungsverfahren Janka gg Land Steiermark

Datum: 09.07.2020, 13:00 - 15:00 Uhr

Ort: Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz

Marburger Kai 49, 8010 Graz, Österreich

Url: http://www.ueberlebt.at

