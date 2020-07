Ernst-Dziedzic: Montenegro führt als dritter Staat am Balkan die eingetragene Partnerschaft ein

Grüne begrüßen Einsatz für Gleichstellung des EU-Beitrittskandidaten Montenegro

Wien (OTS) - „Die Freude ist groß über die Einführung der eingetragenen Partnerschaft in Montenegro, weitere Schritte zur rechtlichen Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen müssen folgen. Auch an der Ehe-Öffnung führt kein Weg vorbei“, stellt Ewa Ernst-Dziedzic, Grüne Vize-Klubchefin sowie Sprecherin für Außenpolitik, LGBTI- und Menschenrechte, klar. Am Mittwoch stimmten die Abgeordneten in der Hauptstadt Podgorica mit 42 zu 5 Stimmen für ein entsprechendes Gesetz. Noch 2019 fehlte dafür eine parlamentarische Mehrheit. „Ich gratuliere von Herzen allen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich vor Ort seit Jahren für die Rechte und den Schutz von LGBTI-Personen engagieren“, gibt sich die Grüne Nationalratsabgeordnete erfreut. Montenegro sei nach Griechenland und Kroatien erst das dritte Land, dass die eingetragene Partnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare einführe.

Und weiter: „Gerade in den letzten Jahren hat Montenegro große Fortschritte gemacht, wie die Einführung des Diskriminierungsschutzes aufgrund der sexuellen Orientierung. Darauf gilt es nun aufzubauen. Montenegro hat bereits einen Aktionsplan angekündigt, um die Rechte von LGBTI-Personen zu stärken. Dieser Weg muss fortgesetzt werden.“





