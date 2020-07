Nachruf: Promedico trauert um Bernhard Wingerberg

Graz (OTS) - Das Grazer Familienunternehmen Promedico trauert um seinen langjährigen Vertriebsleiter Bernhard Wingerberg. Nach einem tapferen Kampf gegen seine Krankheit ist er am 30. Juni im Alter von 56 Jahren von uns gegangen.



„Bernhard Wingerberg war eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die uns von Tag eins an mit seiner Begeisterung inspiriert hat. Als Vertriebsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung hat er die Erfolgsgeschichte von Promedico entscheidend mitgestaltet. Wir verlieren aber nicht nur einen herausragenden Visionär, sondern vor allem einen treuen Wegbegleiter und guten Freund.“, trauert Alexander Wallenko, Geschäftsführer von Promedico.



Nach erfolgreichen Jahren bei Procter & Gamble und STADA nahm es sich Bernhard Wingerberg 2015 zum Ziel, mit Promedico gemeinsam neue Maßstäbe für die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Apothekenmarkt zu setzen. Dabei prägte er nicht nur den Unternehmensaufbau, sondern auch die Werte von Promedico mit. Wertschätzung für Geschäftspartner, Kunden und Kollegen standen für ihn immer an oberster Stelle.

Seine Kraft und Energie holte er sich bei seiner Familie, aus der Musik und Spaziergängen. So war er begeisterter Gitarrist und verbrachte seine Freizeit am liebsten in St. Peter-Ording am Strand mit seiner Frau und seinem Hund Paul. Neben seiner Leidenschaft für den Fußballclub FC St. Pauli zeigte er auch ganz viel Herz für karitative Einrichtungen: Als Vorstandsvorsitzender der Organisation „People help People“ hat er die Welt auch über die europäischen Grenzen hinweg ein Stück gesünder gemacht.

„In unseren Erinnerungen wird Bernhard Wingerberg weiterleben – als inspirierende Führungskraft, großartiger Mensch und guter Freund! Das Mitgefühl des gesamten Promedico-Teams gilt seiner Familie.“, sagt Wallenko.

Rückfragen & Kontakt:

pro medico HandelsGmbH

Helene Rauchegger

+43 316 26 26 33-48

presse @ promedico.at