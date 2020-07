HTP High Tech Plastics mit Millionenauftrag für italienischen Automobilhersteller

Der Kunststoff-Spezialist gewinnt ein neues Projekt mit einem kumulierten Umsatzvolumen im mittleren einstelligen Millionenbereich.

Fohnsdorf (OTS) - Die HTP High Tech Plastics GmbH wird künftig Kunststoffbauteile für einen italienischen Sportwagenhersteller fertigen. Der Auftrag umfasst Produktion und Veredelung von Dekorteilen, die beispielsweise in der Instrumententafel und bei Headup-Displays in der Frontscheibe verwendet werden. Der Start der Serienproduktion ist für das vierte Quartal 2021 geplant. Das kumulierte Umsatzvolumen für den mehrjährigen Auftrag liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich. Die HTP High Tech Plastics GmbH mit Sitz in Fohnsdorf in der Steiermark ist für den Spritzguss und die Beschichtung sowie die Montage der Bauteile verantwortlich, ebenso für die Fertigung der Werkzeuge und Produktionsvorrichtungen.

Bei der Entwicklung der Bauteile arbeitet das österreichische Unternehmen erneut eng mit seinem langjährigen Kunden, einem führenden deutschen Automobilzulieferer, und dem italienischen Automobilhersteller zusammen, für den das Unternehmen bislang nicht tätig war. In den vergangenen Monaten hatte die HTP High Tech Plastics GmbH bereits mehrere neue Aufträge im Mobility-Sektor erhalten.

Ronald Prettner, Geschäftsführer der HTP High Tech Plastics GmbH: „Dieser neue Auftrag bestätigt unser umfassendes Know-how für die Entwicklung und Fertigung von designorientierten Kunststoffkomponenten. Daher bin ich zuversichtlich, dass wir in den nächsten Monaten mit zusätzlichen neuen Projekte unsere Auftragsbasis weiter stärken können. Parallel zieht die Nachfrage für die Produktion langsam, aber kontinuierlich an.“

HTP High Tech Plastics GmbH:

HTP deckt als Systempartner bei Spritzguss- und Präzisionsspritzgussprodukten aus Kunststoff – inkl. Oberflächenveredelungen mit Lackier- und Folientechnik sowie Baugruppen-Montagen mittels unterschiedlicher Fügeverfahren – die gesamte Wertschöpfungskette vom Engineering, der Industrialisierung über die Produktion bis hin zur Logistik ab. Das Unternehmen ist seit 2018 ein Joint-Venture zwischen der deutschen Nanogate SE und einem Finanzinvestor. HTP mit Sitz in Fohnsdorf/Steiermark beschäftigt rund 175 Mitarbeiter.

