Austrian Anadi Bank AG beruft Christian Kubitschek in den Vorstand

Wien (OTS) - Die Austrian Anadi Bank ernennt den international erfahrenen Bankmanager Christian Kubitschek (51) zum Mitglied des Vorstandes. Per 1. August wird Kubitschek auch die Rolle des CEO übernehmen.

Die Austrian Anadi Bank AG berief gestern Dr. Christian Kubitschek (51) zum Mitglied des Vorstandes. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Aufsichtsbehörden übernimmt Christian Kubitschek mit Anfang August auch die Funktion des Vorstandsvorsitzenden (CEO), nachdem der interimistische CEO GaneshKumar Krishnamoorthi per Ende dieses Monats plangemäß zurücktritt und die Bank verlässt.

Christian Kubitschek ist ein erfahrener Bankmanager mit mehr als zwei Jahrzehnten internationaler Karriere im Finanzdienstleistungssektor. Zuletzt war der studierte Volks- und Betriebswirt Vorstandsmitglied (CFO, CRO, OPs) bei der bank99, die im Mehrheitseigentum der Österreichische Post AG steht. Davor trug er als Group CFO und stellvertretender CEO der Addiko Group wesentlich zur erfolgreichen Umgestaltung des Geschäftsmodells und der zukunftsfähigen Neupositionierung des Instituts bei. Davor hatte Kubitschek mehrere leitende Positionen in führenden Finanzinstitutionen wie Sberbank Europe Group, Deutsche Bank und Swiss Re Group inne. „Geschäftswachstum in Verbindung mit effizienten Strukturen und Prozessen war immer im Fokus meiner beruflichen Tätigkeit. Ich freue mich, nun ein Teil des Anadi Bank Teams sein zu dürfen. Ich werde eng mit meinen Vorstandskollegen, dem Aufsichtsrat sowie der gesamten Organisation zusammenarbeiten, um eine zukunftsorientierte Kultur der Effizienz und Service-Exzellenz zu schaffen. Damit werden wir eine nachhaltige Win-win-Situation für die Bank und all ihre Stakeholder, besonders für ihre Kunden, bewirken“, so Christian Kubitschek zu seiner neuen Aufgabe.





Über Austrian Anadi Bank AG:

Die Austrian Anadi Bank AG ist eine österreichische Hybridbank mit den Geschäftssegmenten Retail Banking, Corporate Banking und Public Finance. Mit ihrem einzigartigen Leistungsversprechen, das auf einem modernen Hybridansatz basiert, fordert die Anadi Bank traditionelle Bankmodelle heraus: Einerseits bietet sie persönliche Kundenbetreuung über einen Multi-Channel-Ansatz mit Filialen und einem Team von Customer Care Agents. Andererseits setzt die Anadi Bank auf einfach zu nützende digitale Services und entwickelt dazu ihre digitale Wertschöpfungskette laufend weiter. Als Hausbank zahlreicher KMUs in Handel, Industrie und Immobilien setzt das Institut die Vorteile seiner schlanken Struktur und hohen Entscheidungsgeschwindigkeit gezielt ein. Besonderen Fokus legt die Anadi Bank dabei als Produktspezialist auf smarte und maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen. In Kärnten, der Steiermark und Wien arbeiten mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ca. 57.000 Kundinnen und Kunden.

