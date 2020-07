AVISO - Trilaterales Präsidententreffen Österreich-Slowenien-Kroatien am 8. Juli 2020 in Wien

Wien (OTS) - Am Mittwoch, 8. Juli 2020, um 10.15 Uhr trifft Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit dem slowenischen Staatspräsidenten Borut Pahor und Kroatiens Präsident Zoran Milanović in der Präsidentschaftskanzlei zu Gesprächen zusammen.

Um 10.15 Uhr ist ein 6-Augen-Gespräch der drei Staatsoberhäupter geplant (Fotopoint im Maria Theresien-Zimmer: 10.00 Uhr). Anschließend findet um 11.45 Uhr ein Pressegespräch der drei Staatsoberhäupter im Spiegelsaal statt.

Jedes Medium ist eingeladen maximal eine Redakteurin/einen Redakteur und eine Fotografin/einen Fotografen zu diesem Termin zu entsenden. Bitte beachten Sie, dass der Zutritt in die Präsidentschaftskanzlei nur in der Zeit von 09.15 Uhr bis 09.45 Uhr und 11.00 Uhr bis 11.30 Uhr möglich sein wird. Die Teilnahme an den Medienterminen ist nur nach vorheriger Online-Akkreditierung beim Bundespressedienst möglich. Die Online-Akkreditierung können Sie ab sofort auf der Webseite des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung durchführen.

Wir ersuchen darum, vor Ort einen Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen einzuhalten und Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Wir danken für Ihre Kooperation und Ihr Verständnis!

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse und Kommunikation

(++43-1) 53422 230

pressebuero @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at