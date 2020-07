Neu: SUNNY - Café & Konditorei am Dorfanger von Lutzmannsburg

Lutzmannsburg (OTS/Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH) - Im Beisein von Geschäftsführer Mag. Werner Cerutti (Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH), Bürgermeister Christian Rohrer, Landtagsabgeordneter Roman Kainrath, zahlreichen geladenen Ehrengästen und Pressevertretern wurde am 30. Juni 2020 das „jüngste Baby“ der Sonnentherme mit dem Namen „Sunny - Café & Konditorei“ am idyllischen Dorfanger in Zentrum von Lutzmannsburg eröffnet. Die geladenen Gäste waren sich einig: Diese Investition ist ein weiterer wichtiger Impuls für den Familien-Tourismus und auch für das Dorfleben in Lutzmannsburg!

Planung & Umsetzung

Mit Beginn des Jahres wurde vom Geschäftsführer der Sonnentherme, Mag. Werner Cerutti, die Idee geboren, das ehemalige Café Meld`or im Zentrum von Lutzmannsburg nach ca. 8 Jahren aus seinem „Dornröschenschlaf“ zu holen. Nach einer kurzen Planungs- und Intensivumbau-Phase von nur knapp 10 Wochen wurde trotz Coronakrise der Plan in die Tat umgesetzt. Die Gesamtinvestition betrug € 200.000,- und alle Arbeiten und Attraktivierungsmaßnahmen wurden von regionalen Firmen durchgeführt. „Nicht nur der Umbau verlief reibungslos und planmäßig, auch die Eröffnung und die zahlreichen positiven Gästemeinungen übertrafen unsere Erwartungen, erzählt GF Mag. Werner Cerutti.

Treffpunkt & Regionalität

Ziel war es, einen chilligen, kulinarischen Treffpunkt für kleine und große Urlaubsgäste, als auch die umliegenden Dorfbewohner zur Belebung des Ortskernes von Lutzmannsburg zu schaffen. Besonderes Augenmerk wurde bei der Zusammenstellung der Getränke- & Snackkarte auf Regionalität und Nachhaltigkeit gelegt. So kommen die Mehlspeisen und süßen Köstlichkeiten aus der hauseigenen Patisserie, gesunde Fruchtsäfte aus der Region und Kaffeespezialitäten aus fair gehandeltem Bio-Anbau. Reichhaltig bestück ist auch die kleine, aber feine Vinothek mit 48 verschiedenen Flaschenweinen von 10 einheimischen Winzern aus dem Blaufränkischland. Der idyllische Dorfanger, die beschatteten Sitzplätze und zahlreiche Spielgeräte für die kleinen Gäste laden zum Genuss für die ganze Familie während der Öffnungszeiten (Di. - So., jeweils 9:00 – 18:30 Uhr) ein.

Wettbewerbsfähigkeit & Impulsgeber

„Solche Investitionen verbessern nicht nur die Wettbewerbsposition im wichtigen Urlaubssegment „Familien und Kinder“, sondern machen das Angebot vor Ort für die regionale Bevölkerung noch attraktiver. Die Sonnentherme wird auch weiterhin das Ziel verfolgen, als Impulsgeber zusätzliche Wertschöpfung und zusätzliche Arbeitsplätze nach Lutzmannsburg bzw. in die gesamte Region zu bringen“, betont GF Mag. Werner Cerutti.

