Lopatka: Anerkennung der deutschsprachigen Volksgruppe der Slowenen wird von allen Parlamentsparteien unterstützt

Europarat und Menschenrechtsrat der UNO empfehlen Dialog

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Die Anerkennung der deutschsprachigen Volksgruppe der Slowenen durch die Republik Slowenien wäre ein wichtiger Schritt, der auch vom Europarat und dem Menschenrechtsrat der UNO unterstützt wird“, so Reinhold Lopatka, außen- und europapolitischer Sprecher der Volkspartei. Im Außenpolitischen Ausschuss wurde gestern ein entsprechender Antrag einstimmig angenommen. Es gelte, so Lopatka, „die kulturelle und die sprachliche Vielfalt zu stärken“. Das sei eine Stärke der Europäischen Union und müsse auch von jedem einzelnen Mitgliedstaat ernst genommen werden.

Minderheitenrechte seien immer auch Menschenrechte, sagt der ÖVP-Abgeordnete, und weiter: „Die deutschsprachige Volksgruppe in Slowenien verdient unsere Unterstützung. Eine Unterscheidung zwischen den einzelnen Volksgruppen – der ungarisch-, italienisch- oder eben deutschsprachigen – in Slowenien ist nicht gerechtfertigt. Es gilt: Jede Volksgruppe ist schützenswert, und je kleiner sie ist, umso mehr braucht sie Unterstützung!“



Nun habe auch der Nationalrat mit allen fünf Parteien ein kräftiges Signal dazu abgegeben. Auch der Europarat und der Menschenrechtsrat der UNO empfehlen die Aufnahme eines Dialogs mit der deutschsprachigen Bevölkerung in Slowenien. Lopatka abschließend: „Slowenien und Österreich arbeiten in der EU, auf nationaler und regionaler Ebene sehr gut zusammen. Wir sollten es gemeinsam schaffen, auch hier zu einer guten Lösung mit der Anerkennung der Volksgruppe zu kommen! Die Anerkennung durch Slowenien würde der Volksgruppe endlich kollektive Rechte, aber auch kollektive Würde geben.“ (Schluss)

