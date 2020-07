Heute, 15 Uhr - JKU Corona Update: "Aktuelle Situation in Oberösterreich"

Linz (OTS) - Angesichts des aktuellen Anstiegs der Corona-Infektionen in Oberösterreich schließen Schulen und Kindergärten in fünf oberösterreichischen Bezirken. Wie sich die Lage in Oberösterreich im Moment darstellt, welche Folgen das für die Johannes Kepler Universität Linz hat und wie man nun am besten reagiert, diskutieren in einem neuen Corona-Update Rektor Meinhard Lukas sowie COVID-Spezialist, Primar und Vize-Studiendekan Bernd Lamprecht und Vizerektor für Lehre Stefan Koch.

Das JKU Corona Update kann wie gewohnt auf der Seite der JKU (jku.at) bzw. auf dem Youtube-Channel der JKU (https://youtu.be/aBVSiBKgBMU) angesehen werden.

