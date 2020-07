Wolf Theiss ernennt neue Partnerinnen und Partner in Österreich und Zagreb

Wolf Theiss ernennt mit 1. Juli 2020 Clara Gordon, Matthias Schimka und Robert Wagner (Wien) sowie Dora Gaži Kovačević und Saša Jovičić (Zagreb) zu Partnern.

Wien (OTS) - Clara Gordon (31) berät nationale und internationale Großunternehmen ebenso wie mittelständische Unternehmen und Investment-Gesellschaften bei komplexen österreichischen und grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen, Joint Ventures und gesellschaftsrechtlichen Strukturierungen.

Matthias Schimka (37) ist Mitglied des Banking- und Finance Teams in Wien und ist auf Restrukturierungen sowie die Beratung von Finanzierungen spezialisiert. Er ist Autor zahlreicher Publikationen zum Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht.

Robert Wagner (38) ist Experte für europäisches und österreichisches Kartellrecht sowie Beihilfenrecht. Seine Beratungstätigkeit umfasst v.a. Kartelluntersuchungen, Kronzeugenanträge, Marktmachtmissbrauch, Vertriebskartellrecht, Kooperationsvereinbarungen, Fusionskontrolle und Kartellschadenersatz.

Dora Gaži Kovačević (39) vetritt Unternehmen bei grenzüberschreitenden Corporate, M&A und HR Restrukturierungsprojekten und leitet bei Wolf Theiss Zagreb das Employment-Team. Sie ist Autorin zahlreicher Publikationen und Vortragende für Arbeits- und Gesellschaftsrecht.

Saša Jovičić (38) leitet bei Wolf Theiss Zagreb das Project-Team und zählt zu Kroatiens renommiertesten Anwälten in den Bereichen Infrastruktur und Energie. Sein Fokus liegt insbesondere in der Beratung von Mandanten aus dem Transport- und Energiesektor, die er in allen Phasen des Projekt Mangements unterstützt.

"Gerade in Zeiten rasanter wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklungen freuen wir uns, unsere Talente zu fördern und Verantwortung zu teilen", erklärt Andrea Gritsch, Managing Partner Wolf Theiss. "Unsere neuen Partnerinnen und Partner leisten mit ihrem Engagement für unsere Mandanten einen wichtigen Erfolgsbeitrag und gestalten die Zukunft unserer Sozietät aktiv mit".

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Barbara Fürchtegott

PR & Communications Manager



Wolf Theiss Rechtsanwälte / Attorneys-at-Law

Schubertring 6, A-1010 Wien



Tel.: +43 1 51510 / 3808

E-Mail: barbara.fuerchtegott @ wolftheiss.com