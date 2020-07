#dif20 Sommertour: Heute geht’s los!

#dif20 Tourbus startet seine 80-tägige Reise durch GANZ WIEN

Wien (OTS/SPW) - Heute startet das längste Donauinselfest aller Zeiten! Die Donauinselfest-Familie schickte den #dif20 Tourbus auf seine 80-tägige Reise durch GANZ WIEN. Mit dabei beim offiziellen Auftakt heute Morgen waren u. a. Dr. Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien, die Veranstalterinnen und Veranstalter des Donauinselfests – Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, Thomas Waldner, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Kurt Wimmer, Präsident Verein Wiener Kulturservice – sowie der erste #dif20 Sommertour-Liveact DELADAP. Ebenso vor Ort waren Dr. Siegfried Meryn in seiner Funktion als Leiter des COVID 19-Stabs, Juliane Ahrer, Roman Gregory und Peter Schreiber in ihrer Funktion als #dif20 TV-Sommer-Moderatorenteam sowie die BetreuerInnen des #dif20 Tourbikes, die Kinderfreunde Wien, und die gesamte Crew des #dif20 Tourbusses.

Ab 1. Juli bis 18. September 2020 fährt der #dif20 Tourbus insgesamt 80 Tage lang durch GANZ WIEN und besucht die Wienerinnen und Wiener mit Pop-Up-Konzerten auf Wiener Märkten, in Parks und auf Freiflächen. Vormittags stattet der #dif20 Tourbus Wiener Betrieben einen Besuch ab, zwischen 14 und 21 Uhr ist er in der Stadt mit zwei bis drei Pop-up Stopps unterwegs. Musikalisch bietet das Programm, wie vom Donauinselfest gewohnt, eine bunte Melange – mit Acts zu 100 % aus Österreich, ohne Eintritt, für alle Generationen und für jeden Geschmack!

Wiens Bürgermeister Dr. Michael Ludwig war beim #dif20 Sommertour-Auftakt dabei und zeigte sich erfreut: „Kunst und Kultur gehören zu Wien – schon allein deshalb ist ihr Erhalt so bedeutend! Damit diese aber stattfinden können, braucht es Bühnen und Auftrittsmöglichkeiten für die Künstlerinnen und Künstler. Es freut mich sehr, dass die Organisatorinnen und Organisatoren einen Weg gefunden haben, dem Donauinselfest auch heuer treu zu bleiben, und das unter Beachtung der wichtigsten Regel für uns alle: Die Gewährleistung der Sicherheit und Gesundheit des Publikums und aller Beteiligten. Mit dem längsten Donauinselfest aller Zeiten bleibt es ein Event der Superlative für alle Wienerinnen und Wiener. Die Kultur in Wien blüht jetzt nach schwierigen Zeiten wieder auf!“



#dif20 Sommertour: DELADAP machen den Start!

Die #dif20 Sommertour startet heute am 1. Juli und bringt mit insgesamt 100 Acts im Rahmen von 240 Pop-ups die gesamte Programm- und Themenvielfalt des Donauinselfests in alle Wiener Bezirke. Den Start macht DELADAP, die österreichische Neo-Swing-Band rund um den DJ und Produzenten Stani Vana. Auf dem #dif20 Tourbus werden die Sängerin und Musiker von DELADAP heute im Rahmen ihrer Stopps in den Bezirken Donaustadt und Brigittenau musikalische Schmankerl wie ihre neue Single "Make Swing Great Again" zum Besten geben.

#dif20 Shows: Ab heute für Zählkarten anmelden

Alle, die beim großen Finale des Donauinselfests 2020 auf der Donauinsel dabei sein wollen, können sich ab heute unter www.donauinselfest.at für Zählkarten anmelden. Die Ziehung der Gewinnerinnen und Gewinner findet ab August statt, wenn größtmögliche Sicherheit über die zulässige Anzahl der Besucherinnen und Besucher besteht und somit klar ist, wie viele Zählkarten – personalisiert und fälschungssicher - in Abstimmung mit den zuständigen Behörden ausgegeben werden können.

Darüber hinaus werden auch die fünf Presenting Partner des Donauinselfests – Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Österreichische Lotterien, Wiener Städtische Versicherung und Wien Holding – Zählkarten über ihre Kanäle verlosen.



Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 37 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

#dif20 #ganzwien

Laufend aktuelle Informationen zur #dif20 Sommertour sowie zum Donauinselfest 2020 liefern die Social Media-Kanäle des Donauinselfests auf Facebook und Instagram sowie die dabei! App.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums







