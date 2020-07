Schmackhafte Steuererleichterung fördert Mitarbeiterbindung und hilft der Gastronomie

Sodexo begrüßt die Anhebung der Steuerfreibeträge für die Mitarbeiterverpflegung. Bis zu acht Euro pro Tag und Mitarbeiter bringen starken Effekt.

Wien (OTS/LCG) - Mit 1. Juli 2020 gelten neue Steuerfreibeträge für die Mitarbeiterverpflegung. Mit bis zu acht Euro pro Tag können Unternehmen die Mittagsverpflegung ihrer Mitarbeiter unterstützen. Die Anhebung des Freibetrags um 82 Prozent bringt wesentliche Vorteile, von denen auch die Gastronomie kräftig profitieren wird. Die einfache Abwicklung über moderne Prepaid-Karten von Sodexo macht es für Arbeitgeber besonders einfach, in die Mitarbeiterbindung und -motivation zu investieren. Zudem profitieren die Unternehmen durch die neue Regelung der österreichischen Bundesregierung von klarer Rechtssicherheit für digitale Guthaben auf Karte. Auch bei Lebensmittelzuschüssen steigt der Freibetrag signifikant von 1,10 auf nunmehr zwei Euro.



„Die Kaufkraft steigt mit der neuen Regelung um 82 Prozent. Das ist ein wichtiger Impuls beim Wiederhochfahren der Wirtschaft. Die neuen Freibeträge kommen direkt bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie in der Gastronomie an“ , bekräftigt Sodexo-Geschäftsführer Andreas Sticha.

Ideale Lösung für die neue Arbeitswelt

Die Neuregelung der Steuerfreibeträge stellt eine optimale Lösung für die Mitarbeiterbindung in Zeiten von Homeoffice und geteilten Teams dar, die wohl noch für lange Zeit die Arbeitswelt prägen werden. Insbesondere die anwenderfreundliche Prepaid-Karte von Sodexo vereinfacht den Zuschuss zur Verpflegung. Beträge können leicht aufgebucht und auf Wunsch auch kumuliert ausgegeben werden. Damit schmeckt das nächste Mittagessen noch besser. Nach Wochen im Homeoffice ist ein gemeinsames Essen mit Kollegen ein schöner Anlass, um sich auszutauschen und auf den neuesten Stand zu bringen. Auch im Handel kann mit Prepaid-Karte und Near Field Communication (NFC) kontaktlos und hygienisch gezahlt werden. Der Zuschuss zur Verpflegung ist komplett steuerfrei und es fallen weder Lohnnebenkosten noch Lohnsteuer- und Sozialversicherungsbeiträge an

„Gerade jetzt ist der Zuschuss zur Verpflegung ein leicht gangbarer Weg für Firmen zu zeigen, dass sie für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sind und den Teamspirit fördern“ , ist Sticha überzeugt.

Weitere Informationen auf https://www.sodexo.at.







