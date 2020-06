Mit “Paint your Souvenir” wird der Urlaub in Österreich noch bunter

Das neue kreative Abenteuer in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland - Malworkshops an außergewöhnlichen Orten - Souvenirs selbst malen

Wien/St.Pölten/Rust (OTS) - Unter dem Motto „Paint your Souvenir“ schafft Melanie Eckl-Kerber, Gründerin des Start-Ups “Art Adventure” ein innovatives touristisches Angebot der besonderen ART: Unter genauer Schritt-für-Schritt Anleitung durch lokale KünstlerInnen werden die beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland wie Schloss Belvedere, das Riesenrad, der Neusiedlersee aber auch berühmte Persönlichkeiten wie Mozart, Beethoven oder Falco hautnah gemalt. Das Team von “Paint Your Souvenir” schafft so bleibende Erinnerungen an den Urlaub in Österreich.

Während der Corona-Krise hatte Melanie Eckl-Kerber die Idee zu diesem neuen, innovativen Projekt. „Malen kann jeder, wenn es nur richtig erklärt wird“, stellt die 39 jährige Gründerin von “Art Adventure” klar und verweist auf ihre neue Zielgruppe: „Warum also nicht auch Urlauber in Österreich oder Daheimgebliebene? So erleben sie die Sehenswürdigkeiten noch intensiver und nehmen diese einzigartige Erinnerung mit nach Hause.“ Die Malworkshops finden an jenen außergewöhnlichen Orten statt, an den man das Motiv am besten sehen und damit malen kann. „Die Wiener Skyline wird beispielsweise vom Donauturm aus, der Storch wird am Ruster Hauptplatz und Österreichs bekannteste Persönlichkeiten werden am Zentralfriedhof gemalt.“, so die Gründerin. Es müssen keinerlei Vorkenntnisse mitgebracht werden und lokale KünstlerInnen begleiten Schritt für Schritt durch das Motiv bis zum fertigen Bild. Paint Your Souvenir Workshops werden neben Deutsch und Englisch in vielen weiteren Sprachen wie Russisch, Türkisch, Spanisch oder Tschechisch, angeboten, um die Touristen bestmöglich zu ihrem einzigartigen, selbst gemalten Andenken anzuleiten. Auch das benötigte Material wird von Paint Your Souvenir bereitgestellt. „Unsere Gäste brauchen nur gute Laune und Lust auf ein künstlerisches Abenteuer mitzubringen“, so Eckl-Kerber abschließend. „Damit können die Urlauber sicher sein, etwas Persönliches, Außergewöhnliches und Einzigartiges geschaffen zu haben. Ihr selbstgemachtes Souvenir können sie dann zu Hause an ihre Liebsten verschenken oder selbst aufhängen.“

Rückfragen & Kontakt:

Art Adventure e.U.,

Dr. Melanie Eckl-Kerber

Azaleegasse 6, 3041 Siegersdorf

office @ artadventure.at

0677/62901013

www.paintyoursouvenir.com / www.artadventure.at