Wiedereröffnung aller Cineplexx Kinostandorte verschiebt sich auf August

Vereinzelte Programmkinos und ein zweites Autokino eröffnen im Juli

Wien (OTS) -

Erneute Verschiebungen großer Filmstarts verursachen Verzögerung bei der Wiedereröffnung des größten Kinobetreibers Österreichs

Am 10. Juli startet das „Car Cinema“ Autokino in Wels, nach Graz das zweite Cineplexx-Autokino

Am 15. Juli öffnet das Stadtkino Villach, am 17. Juli das Geidorf Kino in Graz

Die für ursprünglich Mitte Juli geplante Wiedereröffnung aller österreichischen Cineplexx Standorte verschiebt sich aufgrund unvorhergesehener Verschiebungen großer Filmstarts auf 5. August. Bereits angekündigte Blockbuster wie „Mulan“ oder Christopher Nolans „Tenet“ wurden erneut auf einen späteren Kinorelease verschoben und starten auch in Österreich und somit in den Cineplexx Kinos erst, wenn wichtige Märkte in Europa und in den USA wieder ihre Kinos eröffnen. „Um Kino richtig zu erleben, braucht es neue Blockbuster, das erwartet man sich als Kinobesucher regelrecht. Ohne diesen so wichtigen Film-Content können wir unsere großen Standorte keinesfalls wirtschaftlich betreiben“, erklärt Christian Langhammer, CEO/Hauptgesellschafter Constantin Film & Cineplexx Kinobetriebe. „Die Verzögerung tut uns auch für unsere Besucher sehr leid, wir spüren natürlich die große Vorfreude auf einen normalen Kinobetrieb, uns geht es ja nicht anders. Wir können aber versichern, dass wir mit Hochdruck daran arbeiten, ab August wieder ein tolles kulturelles Erlebnis für alle zu ermöglichen.“

Vereinzelte Öffnung kleinerer Programmkinos

Zwei weitere Programmkinos des größten Kinobetreibers Österreichs werden wie geplant pünktlich Mitte Juli öffnen: Das Stadtkino Villach öffnet am 15. Juli seine Türen, das Geidorf Kino in Graz ist ab 17. Juli wieder für seine Besucher da. „Die Eröffnung der beiden Standorte Urania und Actors Studio in Wien war sehr erfolgreich – umso mehr freuen wir uns, dass wir in Kürze auch in Graz und Villach wieder Besucher willkommen heißen können“, so Langhammer. In den beiden Kinos werden in den ersten Wochen unter anderem Filme wie Stefan Ruzowitzkys „Narziss und Goldmund“, Edison (ab 24. Juli) sowie Berlin Alexanderplatz (ab 6. August) gespielt, Tickets können ab 6. Juli unter cineplexx.at oder in der Cineplexx App gekauft werden.

Retro-Autokino kommt nach Wels – Eröffnung 10. Juli

Nach dem erfolgreichen Start des Autokinos in Graz hat Cineplexx die nächste Überraschung parat: Gemeinsam mit der Messe Wels und Ambient Art wird am 10. Juli das „Car Cinema“ im Retro-Stil am Gelände der Messe eröffnet. Hier trifft Retro-Feeling auf moderne Technik, denn das Open-Air Kino ist ganz im Stil der 50er und 60er Jahre gestaltet und dekoriert, der Look der Mitarbeiter inklusive. „Wir freuen uns mit dem Car Cinema in Wels einen weiteren Schritt in Richtung Normalität zu gehen. Die neuen Lockerungen ermöglichen es uns, eine Mischung aus Auto- und Open-Air Kino mit einer tollen Filmauswahl von Klassikern bis hin zu Blockbustern zu schaffen. Den Anfang macht der schwungvolle Klassiker ‚Grease‘ gefolgt von ‚Bohemian Rhapsody‘‚A Star is Born‘, ‚Joker‘ und ‚Das perfekte Geheimnis‘ zählen zu den vielen Filmhighlights“, freut sich Langhammer.

Das neue Autokino bringt Nostalgie-Feeling nach Wels: Für Autoliebhaber werden Oldtimer und US Cars am Gelände sein, die schönsten Autos werden sogar wöchentlich prämiert. Die ersten Reihen werden für Open Air Besucher reserviert. Die Besucher sitzen an Tischen zu jeweils 4 Personen, rundherum befinden sich die Reihen für bis zu 220 Autos. Neben den Autostellplätzen ist auch Platz für mitgebrachte Klappstühle. Was dabei nicht fehlen darf sind Popcorn und Nachos, die zum Kino einfach dazugehören. Bereits um 19 Uhr öffnet die Gastronomie und versorgt Kinogäste zusätzlich mit köstlichen Speisen und Getränken. Snacks können vor Ort telefonisch für die Filmvorstellung bestellt werden und werden direkt zum Auto serviert. So steht einem cineastischen Filmabend nichts mehr im Wege! Tickets um 10 Euro gibt es für alle Kategorien online auf cineplexx.at, in der Cineplexx App sowie vor Ort.

Weitere Infos zum Kinoprogramm des Car Cinemas finden Sie unter www.carcinema.at/programm sowie unter www.cineplexx.at.





Rückfragen & Kontakt:

Cineplexx Pressestelle

Daniela Gissing, Nicole Komann

ikp Wien GmbH

cineplexx @ ikp.at

01/5247790-18