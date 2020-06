Die ORF-„Sommergespräche“ 2020 ab 3. August mit Simone Stribl

Filzmaier-Analyse in der „ZIB 2“, „Sommer(nach)gespräche“ in ORF III, erstmals auch als Podcast abrufbar

Wien (OTS) - Seit 1981 gehören die ORF-„Sommergespräche“ zu den politischen Fixterminen des Landes, aber noch nie in dieser Historie werden diese zwangsläufig so von einem Thema dominiert werden, wie diesmal. Neu ist 2020 auch Gastgeberin Simone Stribl, die als Außenreporterin bei der Ibiza-Live-Berichterstattung des ORF erstmals einem großen Publikum aufgefallen war und in Folge mit dem Walther-Rode-Preis (gemeinsam mit Tobias Pötzelsberger, Matthias Westhoff und Patrick Swanson) ausgezeichnet wurde.

Beginnend am 3. August, jeweils am Montag, um 21.05 Uhr in ORF 2, stellen sich Beate Meinl-Reisinger (NEOS), Werner Kogler (Grüne), Norbert Hofer (FPÖ), Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) und Sebastian Kurz (ÖVP) den „Sommergesprächen“. Ort des Geschehens ist diesmal das Weingut am Reisenberg mit traumhaftem Blick auf Wien, wo die Gespräche rund eine Stunde vor der Ausstrahlung live on tape aufgezeichnet werden. Regie führt mit Kurt Pongratz eine internationale Koryphäe.

Mindestens so ein Publikumshit wie die „Sommergespräche“ selbst sind die anschließenden Analysen von Peter Filzmaier (gemeinsam mit je einer Printjournalistin bzw. einem Printjournalisten) in der „ZIB 2“ um 22.00 Uhr in ORF 2. Aber auch ORF III blickt diesmal auf das aktuelle Interview zurück – mit von Ingrid Thurnher geleiteten „Sommer(nach)gesprächen“ ab 22.30 Uhr. Erstmals sind die „Sommergespräche“ auch als Podcast abrufbar.

Die „Sommergespräche“ werden außerdem auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Live-Stream angeboten, als Video-on-Demand bereitgestellt und bleiben alle bis zum 7. September verfügbar und weltweit abrufbar.

ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom: „Nach Tobias Pötzelsberger im vergangenen Jahr schenken wir einer weiteren ‚Entdeckung‘ der vergangenen Monate das Vertrauen, die wohl meistbeachtete Interview-Reihe des Landes zu leiten. Simone Stribl gehört als ‚ZIB‘-Reporterin mit fast schon Dauerpräsenz an den politischen Hotspots zu den bestinformierten Journalistinnen des Landes. Und als Moderatorin der ‚Pressestunde‘ und der ‚Runden Tische‘ hat sie auch bereits bewiesen, dass sie Interviews hervorragend führen kann.“

Simone Stribl: „Nicht nur für mich ist der Sommer 2020 ein Ausnahmesommer – die Coronakrise hat vieles verändert und die politische Diskussion der vergangenen Monate dominiert – und das kurz nach der Nationalratswahl, wo viele Parteien sich erst in ihrer neuen Rolle zurecht finden mussten. In den ORF-‚Sommergesprächen‘ möchte ich mit meinen Gästen Bilanz ziehen, aber auch in die Zukunft blicken. Ich freue mich auf spannende Gespräche in dieser besonderen Zeit.“

Der „Sommergespräche“-Fahrplan jeweils um 21.05 Uhr in ORF 2:

3. August: Beate Meinl-Reisinger, NEOS

10. August: Werner Kogler, Grüne

17. August: Norbert Hofer, FPÖ

24. August: Pamela Rendi-Wagner, SPÖ

31. August: Sebastian Kurz, ÖVP

Podcast-Premiere

Die von Simone Stribl moderierten „Sommergespräche“ gibt es heuer erstmals auch im Podcast-Format zum Nachhören. Als Online-Zusatzangebot sind sie direkt nach der Sendung 30 Tage lang auf tv.orf.at sowie allen gängigen Podcast-Plattformen (spotify, iTunes) abrufbar.

Wer die „Sommergespräche“ im Web oder via App mit verfolgen will, dem stellt die ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) Live-Streams zur Verfügung. Außerdem werden die „Sommergespräche“ als Video-on-Demand bereitgestellt und bleiben alle bis zum 7. September verfügbar und weltweit abrufbar. ORF.at bietet Interessierten ausführliche Zusammenfassungen und Analysen der Gespräche jeweils gleich nach der Sendung, informiert in detaillierten Berichten über die Reaktionen, ergänzt seine Berichterstattung um Videos der ORF-TVthek und der „ZIB 2“-Analysen, und gibt Userinnen und Usern die Gelegenheit zum Mitdiskutieren auf debatte.ORF.at.

Auch der ORF TELETEXT berichtet im Rahmen seiner Innenpolitik-Berichterstattung nach jedem „Sommergespräch“ detailliert über die Inhalte und wichtigsten Statements der Parteichefinnen und -chefs, und präsentiert Reaktionen aus Politik, Wirtschaft etc.

