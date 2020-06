Bundesliga im ORF: Meistergruppe mit Rapid – LASK live

Am 1. Juli um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Die 31. Runde der Bundesliga bringt am Mittwoch, dem 1. Juli 2020, um 20.15 Uhr live in ORF 1 in der Meistergruppe das Spiel um Platz 2: Rapid – LASK. Kommentator ist Oliver Polzer, für die Analysen sorgen Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer. Die Highlights der anderen Spiele stehen ab 22.40 Uhr in ORF 1 auf dem Programm.

Die ORF-Übertragungen der Bundesliga-Spiele sind via Live-Stream zu sehen. Die ORF-TVthek liefert außerdem noch Video-on-Demand-Highlights.

