EAA bestellt neuen Switch-Geschäftsführer

ENERGIEALLIANZ Austria bestellt Michael Hummel mit 1. Juli 2020 zum neuen Geschäftsführer von Switch.

Wien (OTS) - Michael Hummel, 54, wird per 1. Juli 2020 mit der Geschäftsführung der Switch Energievertriebsgesellschaft mbH betraut, einer 100 Prozent-Tochter der ENERGIEALLIANZ Austria GmbH (EAA). Er folgt in dieser Funktion Christian Ammer, der nach zweieinhalb Jahren an der Spitze das Unternehmen verlässt. Der gebürtige Wiener Michael Hummel war zuletzt als Geschäftsbereichsleiter bei Wien Energie GmbH für Vertrieb und Marketing verantwortlich und leitet als Prokurist der Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG den Bereich „Shared Services“. Davor war Hummel bei T-Mobile Austria als Prokurist für die Vertriebsleitung des Business-Segments für Österreich verantwortlich. Der neue Switch-Geschäftsführer ist ein erfahrener Manager in der Energiewirtschaft, so EAA-Geschäftsführer Christian Wojta zur Bestellung von Michael Hummel. Gemeinsam mit dem kaufmännischen Geschäftsführer, Erwin Göschl, soll Hummel den bisherigen Wachstumskurs von Switch fortsetzen und weiter ausbauen. Das 2001 gegründete Unternehmen erlangte in den vergangenen 19 Jahren das Vertrauen von mehr als 100.000 Haushalts- und Unternehmenskunden in Österreich und Deutschland und erwirtschaftet zuletzt bei einem Umsatz von 59 Millionen Euro ein Ebit von 510.000 Euro. Treiber dieser positiven Unternehmensentwicklung war im Wesentlichen die Fokussierung auf ertragsstarke Kundensegmente und -branchen in Österreich und Deutschland. Die Bestellung zum Geschäftsführer bezeichnet Hummel als besondere Auszeichnung: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und darauf, meine langjährigen Vertriebs- und Marketingerfahrungen in die erfolgreiche Weiterentwicklung von Switch einbringen zu können.“ Michael Hummel ist verheiratet und Vater einer Tochter.

Über ENERGIEALLIANZ Austria GmbH

Die EAA versorgt mit den regionalen Vertriebsgesellschaften aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sowie dem Diskontanbieter „Switch“ und dem Ökostromlieferanten „NATURKRAFT“ rund 2,9 Millionen Kundenanlagen im In- und Ausland mit Strom und Erdgas. Der Fokus der vertrieblichen Betreuung von Geschäftskunden reicht von Klein- und Mittelbetrieben bis zu überregionalen Businesskunden und der Großindustrie. Als Marktführer ist die EAA überall dort stark, wo neben der Strom- und Erdgaslieferung individuelle Betreuung und persönliche Beratung gefragt ist. Innovative Produkte in Verbindung mit verantwortungsvoller Preispolitik stärken unsere Kundenbeziehungen und sichern den Wirtschaftsstandort Österreich.

Über Switch Energievertriebsgesellschaft mbH

Switch, eine 100 Prozent-Tochter der EAA-ENERGIEALLIANZ Austria, ist mit einem Umsatz von 59 Millionen Euro ein führender alternativer Energieanbieter für Strom und Erdgas in Österreich. Switch ist seit mehr als 19 Jahren erfolgreich am Energiemarkt tätig und konnte bisher über 100.000 zufriedene Strom- und Erdgaskunden von seinen Produkten überzeugen. Dafür wurde Switch in unterschiedlichen Verbrauchertests mehrmals mit Bestnoten ausgezeichnet und zu Österreichs bestem Stromanbieter gewählt. Informationen zum Unternehmen und zu den aktuellen Preisangeboten finden Sie online unter www.switch.at

