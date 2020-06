LEDER&SCHUH AG: NEUE FINANZIERUNG MIT STAATSHILFE – OPTIMISTISCHER AUSBLICK FÜR HUMANIC UND SHOE4YOU

Rasche staatliche Hilfestellungen durch COFAG und ein Bankenkonsortium ermöglichen dem Traditionsunternehmen mit neuer Finanzierungsstrategie neu durchzustarten.

Graz (OTS) - Nach Corona-Lockdown, wochenlangen Schließungen aller 200 Filialen und dem resultierenden dramatischen Umsatzeinbruch blickt die steirische Leder und Schuh AG (LSAG) mit ihren Erfolgsmarken HUMANIC und SHOE4YOU optimistisch in die Zukunft: Rasche staatliche Hilfestellungen durch die von Finanzminister Gernot Blümel installierte COFAG (Covid-19-Finanzierungsagentur) und ein Bankenkonsortium unter der Führung der Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG ermöglichen dem Traditionsunternehmen, mit neuer Finanzierungsstrategie neu durchzustarten.

Mit großem Elan war die Grazer Leder und Schuh AG mit ihren Marken HUMANIC und SHOE4YOU in das Geschäftsjahr 2020 gegangen. Der Umsatz der Gruppe ergab mit 360 Millionen Euro 2019 ein Plus von 2 Prozent, was einem flächenbereinigten Wachstum von 2,8 Prozent entsprach. Die Verbesserung der Kaufquote und des Umsatzes pro Bon in Höhe von je 1,8 Prozent bescheinigten dem österreichischen Traditionsunternehmen mit einer Heritage aus 150 Jahren Firmengeschichte, strategisch auf dem richtigen Kurs zu sein. Beste Voraussetzungen also für die nächste Entwicklungsphase: noch besserer Kundenservice, Innovationen in der Digitalisierung, neue Top-Marken im Sortiment, noch emotionaleres Einkaufserlebnis – das und noch mehr hatten sich die LSAG-Vorstände Wolfgang Neussner und Michael Rumerstorfer auf ihre Agenda 2020 geschrieben.

Dann kam Corona, der Lockdown, die Schließung alle 200 Filialen in neun Ländern, der dramatische Umsatzeinbruch, der von einem erfreulichen Plus im Onlineverkauf nicht einmal annähernd aufgefangen werden konnte. Plötzlich befand sich eines der Vorzeigeunternehmen des heimischen Einzelhandels mit seinen 2.200 Beschäftigten mitten in der größten Herausforderung der Firmengeschichte. Trotzdem blicken die beiden LSAG-Vorstände Wolfgang Neussner und Michael Rumerstorfer jetzt, drei Monate später, optimistisch in die Zukunft.

„WIR DANKEN DER COFAG UND UNSEREN BANKEN“

„Wenn so ein Elementarereignis eintritt, man als Einzelhändler 200 Filialen von einem Tag auf den anderen schließen und einen Umsatzrückgang von 100 Prozent verkraften muss, steht man das nur durch, wenn die richtige Unterstützung schnell greift“, sagt Wolfgang Neussner, innerhalb der LSAG für Finanzen zuständig. Und lobt den hilfreichen Beistand von offizieller Seite: „Mit der COFAG (Covid-19-Finanzierungsagentur) haben Finanzminister Gernot Blümel und die Bundesregierung ein wirkungsvolles Instrument geschaffen, um österreichische Großunternehmen zu unterstützen. Die Maßnahmen daraus und das Commitment unseres Bankenkonsortiums unter Führung der Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG haben ermöglicht, unsere Finanzierung neu zu strukturieren und an die aktuellen Rahmen- und Marktbedingungen anzupassen, sodass wir optimistisch nach vorne schauen können. Es ist uns deshalb als Unternehmen wichtig, allen Verantwortlichen, die diese guten Lösungen in unserem Sinne ermöglicht haben, zu danken.“

„ZUSAMMENHALT LÄSST UNS GESTÄRKT AUS DER KRISE HERVORGEHEN“

In schwierigen Zeiten erkenne man die wahre Qualität von Partnerschaften, sagt LSAG-Vorstand Michael Rumerstorfer. Angesichts eines Worst Case-Szenarios wie dem Corona-Lockdown mit allen Konsequenzen, werde der LSAG von allen Seiten sehr viel Vertrauen und Verständnis entgegengebracht: „Das Commitment der COFAG und des Bankenkonsortiums, aber auch der Teamgeist bei unseren 2.200 Kolleginnen und Kollegen, die Fairness vieler Geschäftspartner, die Loyalität unserer Kunden – all das bestärkt uns als Unternehmen und hilft uns, gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen.“ In dieser herausfordernden Phase sei einmal mehr deutlich geworden, wie stolz die Österreicherinnen und Österreicher auf die Qualität heimischer Unternehmen und auf starke Marken wie HUMANIC und SHOE4YOU seien, dieses Wertbewusstsein sei das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft.





