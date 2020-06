Round Table Gespräch: Cybercrime ist krisenfest – wie schütze ich mein Unternehmen?

Wien (OTS) - Der Report Verlag lädt zum Online-Round-Table Gespräch.

In der Corona-Krise wurde oft schnell gehandelt: Geschäftskontinuität hatte Vorrang vor der Sicherheit. Doch wenn bei einem Sicherheitsvorfall PCs und Server bis zum Backup lahmgelegt werden, kostet das nicht nur Geld und Reputation - es gefährdet den Fortbestand des Unternehmens. Wie kann die IT nun aufgestellt werden, um nach Attacken den Betrieb rasch wiederherzustellen? Welche Prozesse sind dazu automatisierbar? Der Report-Round-Table zu Ausfallsicherheit in der Technik und Business Continuity – vom Homeoffice und Maschinenpark zur Cloud.

Round Table Gespräch: Cybercrime ist krisenfest - wie schütze ich mein Unternehmen?

Die Podiumsteilnehmer:



- Franz Hoheiser-Pförtner, Vorstandsmitglied Cyber Security Austria



- Michael Mrak, Head of Department Compliance & Information Security, Casinos Austria AG



- Gerhard Raffling, Geschäftsführer Commvault



- Markus Seme, Geschäftsführer BearingPoint GmbH Austria





Moderation: Martin Szelgrad, Report Verlag



Datum: 02.07.2020, 16:00 - 17:30 Uhr

Ort: online

Zoom-Webkonferenz, Österreich

