Top 10 während Corona: VW und Audi sehr beliebt

Wien (OTS) - Volkswagen Golf, Passat, Polo und Touran sowie Audi A3, A4, A6: Deutsche Automodelle haben während der Pandemie im Vergleich zu Mitbewerbern Hochkonjunktur. Das zeigt eine aktuelle Auswertung von AutoScout24.

AutoScout24 hat dazu die zehn beliebtesten Modelle in den Monaten März bis Juni bei österreichischen Nutzern der Plattform ausgewertet. Platz 1 wird von VW belegt, Audi sichert sich die Ränge 2-4. Klarer Platzhirsch: Der Klassenprimus Volkswagen Golf.

Er ist und bleibt die Nummer Eins in Österreich – auch während der Corona-Pandemie: Der VW Golf. Als Begründer einer eigenen Klasse ist der Golf von der breiten Allgemeinheit akzeptiert wie kein zweites Automobil. Der Kompakte, der mit 4,28 Metern in der Länge mittlerweile gar nicht mehr so kompakt ist, ist seit ein paar Monaten in seiner achten Generation auf der Straße. Der VW Golf belegt den ersten Platz des AutoScout24 Rankings der beliebtesten Modelle während der Corona-Pandemie und wurde auf der Plattform über alle Modellgenerationen hinweg für durchschnittlich 13.938 Euro angeboten. Als einziges nicht-deutsches Modell schafft es der Skoda Octavia auf Platz 7 unter die Top 10. Das meistverkaufte Modell von Skoda hat einen Durchschnittspreis von 17.497 Euro.

Modelle von Audi stark nachgefragt

Zwischen dem VW Golf auf dem ersten und dem VW Passat Variant auf dem sechsten Platz finden sich gleich drei Modelle der Volkswagen-Tochter Audi. So schafft es der Audi A4 auf den zweiten Platz des Beliebtheits-Rankings während der COVID-19-Pandemie. Der A4 bietet vom sparsamen Diesel bis hin zum kräftigen Benziner alles, was das Auto-Herz begehrt. Preislich liegt das Modell bei durchschnittlich 16.456 Euro. Der drittplatzierte Audi A3 mit Premiumanspruch aus Ingolstadt ist mit dem günstigeren VW Golf technisch eng verwandt, es gibt ihn allerdings (noch) nicht als reine Elektrovariante. Mit 14.668 Euro ist der A3 durchschnittlich gut 700 Euro teurer als sein Pendant aus Wolfsburg. Auf Platz vier folgt die Business-Limousine Audi A6. Der A6 ist als Stufenheck oder Kombi erhältlich und verfügt innerhalb der Top 10 über die luxuriösesten Ausstattungsmerkmale. Aufgrund seiner Größe von mindestens 4,80 Metern gehört er allerdings nicht unbedingt zu den Königen der Parkplatzsuche. Für den A6 darf man zudem tiefer in die Tasche greifen: Im Durchschnitt kostete das Modell aus der oberen Mittelklasse von Audi 22.034 Euro bei AutoScout24.

Weitere vier Volkswagen-Modelle in den Top-10

In der Aufstellung befinden sich noch vier weitere Modelle von Volkswagen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Passat Variant, Polo, Touran und Golf Variant belegen in dieser Reihenfolge die Plätze 6,8,9 und 10 des AutoScout24 Rankings. Wem der Golf als Alleskönner nicht reicht, bewegt sich also gerne in eine ebenfalls von VW besetzte Nische und nimmt den Polo als wendigeren Kompakten, den Touran, wer als Familie häufig unterwegs ist, oder den Passat Variant als variablen Langstreckenbegleiter. Alle drei eint ein breites Antriebsangebot, gute Verarbeitung und ein klassenloser Auftritt. Die Wahl bestimmt letzten Endes auch das Portemonnaie: So muss man für den Passat Variant 15.405 Euro, für den Polo 11.702 Euro, für den Golf Variant im Schnitt 12.763 Euro und für den Touran 17.411 Euro ausgeben.

Ein Münchner auf Rang fünf

Auf Platz 5 landet in Form des BMW 320 ein Münchner im Ranking. Im 320i leistet der Zweiliter-Vierzylinder-Benziner 184 PS, die im aktuellen Modell G20 ausschließlich über eine 8-Gang-Automatik an zwei oder vier Räder übertragen werden. Die Dieselvariante 320d leistet derweil 190 PS. Der mittlerweile gut 4,70 Meter lange 3er ist als Limousine und Touring erhältlich und kostete als Gebrauchter bei AutoScout24 über alle Generationen hinweg durchschnittlich 18.195 Euro.





Top 10 der beliebtesten Modelle bei AutoScout24 in den Monaten März bis Juni

Hersteller / Marke und Modell Durchschnittspreis

Volkswagen Golf €13.938

Audi A4 €16.456

Audi A3 €14.668

Audi A6 €22.034

BMW 320 €18.195

Volkswagen Passat Variant €15.405

Skoda Octavia €17.497

Volkswagen Polo €11.702

Volkswagen Touran €17.411

Volkswagen Golf Variant €12.763





Auswertungszeitraum: März bis Juni 2020; Ranking auf Basis von E-Mails und Anrufen zu den entsprechenden Inseraten bei AutoScout24 in Österreich; es wurden nur Modelle berücksichtigt, welche durchschnittlich mehr als 500 tägliche Listings aufwiesen, um Verzerrungen zu vermeiden.

