AVISO PK 1. Juli, 11.00 Uhr: Präsentation des Siegerentwurfs für das Denkmal für die Opfer der Homosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit

Wien (OTS) - Stadtrat Jürgen Czernohorszky, Stadträtin Veronica Kaup-Hasler, Gemeinderat Peter Kraus und Hannes Sulzenbacher, Leiter der Wettbewerbs-Jury, präsentieren am Mittwoch, den 1. Juli, um 11.00 Uhr im Resselpark in Wien den Siegerentwurf für das Denkmal für die Männer und Frauen, die Opfer der Homosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit wurden.

Zum Wettbewerb für das Denkmal wurden acht nationale und internationale KünstlerInnen bzw. Teams eingeladen. Die Wettbewerbs-Jury setzt sich aus KünstlerInnen, LandschaftsplanerInnen, VertreterInnen der Communities, des Bezirks und der zuständigen Magistrate zusammen.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich zur Pressekonferenz mit Fototermin eingeladen. Der Termin findet im Freien statt – bitte auf die notwendigen Abstandsregeln achten!

