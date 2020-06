Klimaschutzministerium und Automobilimporteure: Start der Offensive für E-Mobilität

Erhöhung der Förderungen für E-Mobilität und Ladeinfrastruktur

Wien (OTS) - Gemeinsam präsentierten Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Günther Kerle (Sprecher der Automobilimporteure in der Industriellenvereinigung) heute den Ausbau der E-Mobilitätsoffensive 2020. Kern des gemeinsam geschnürten E-Mobilitätspakets: eine massive Erhöhung der Bundesförderung für E-Fahrzeuge und der zugehörigen Ladeinfrastruktur.

So erhalten KäuferInnen eines E-PKW ab 1. Juli 5.000 Euro Förderung, statt bisher 3.000 Euro.

Bei Ladeinfrastruktur verdreifacht das Klimaschutzministerium die Förderung, z.B. können sich KäuferInnnen einer Heimladestation gesamt 600 Euro abholen (statt bisher 200 Euro), für Ladestationen in Mehrparteienhäusern sogar 1.800 Euro.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: „Wir wollen am Weg aus der Coronakrise in die Zukunft investieren. Genau das schaffen wir mit der Offensive für E-Mobilität. Mit der stark erhöhten Förderung für E-Fahrzeuge sorgen wir für regionale Wertschöpfung und leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. So arbeiten wir Schritt für Schritt an der Mobilitätswende.“

„Sowohl die Politik als auch die Automobilindustrie sind bemüht, in Zukunft noch sauberere und effizientere Mobilität zu gewährleisten. Die Elektromobilität wird dabei auf jeden Fall ein wichtiger Teil der Lösung für eine saubere Mobilität sein und daher ist es sehr erfreulich, dass dieser Schulterschluss zur Erhöhung der E-Mobilitätsförderung gelungen ist“, so Günther Kerle, Sprecher der österreichischen Automobilimporteure.



Die E-Mobilitäts-Offensive läuft aktuell in Zusammenarbeit mit den österreichischen Automobilimporteuren und gilt für die Anschaffung von E-Fahrzeugen mit 100% Strom bzw. Wasserstoff aus erneuerbaren Energieträgern durch Private, Betriebe, Vereine und Gebietskörperschaften. Nähere Infos zur Förderung gibt es unter www.umweltfoerderung.at.

