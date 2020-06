ghost.company wieder zweimal in Top 5 und auf Platz 1 in Kundenzufriedenheit

Aktuelles Medianet xpert-Rating veröffentlicht: ghost.company auf Platz 4 bei Fullservice-Agenturen, Platz 4 bei Digitalagenturen, Platz 1 bei Kundenzufriedenheit

Perchtoldsdorf (OTS) - Im Jahr 2020 ist alles anders, so konnte auch die Medianet xpert-Night nicht wie gewohnt von der Agenturbranche als Großevent gefeiert werden. Stattdessen wurden die Ergebnisse des umfangreichsten Agentur-Rankings online veröffentlicht. Die ghost.company ist zum dritten Mal hintereinander sowohl im Fullservice- als auch im Digitalranking unter den Top-5-Agenturen Österreichs – ein „Kunststück“, das in dieser Form bis jetzt noch keiner anderen Agentur gelungen ist.

Platz 1 bei Kundenzufriedenheit

„Auf unseren Platz 1 im Ranking Kundenzufriedenheit sind wir besonders stolz“, freut sich Agenturboss Michael Mehler. „In Wahrheit geht es für uns nur darum: Sind unsere Kunden zufrieden, sind wir zufrieden. Schließlich arbeiten wir mit vollem Einsatz für ihren Werbeerfolg“, sagt Mehler. Er versteht diese Spitzenposition unter den Full-Service-Agenturen als eine besonders schöne Bestätigung der gesamten Teamleistung der ghost.company.

„Das aktuelle Resultat zeigt, wie wichtig eine partnerschaftliche und zugleich ergebnisorientierte Zusammenarbeit mit Kunden ist. In dieser gehören sowohl die klassischen als auch die digitalen Disziplinen zu unserem täglichen Handwerkszeug. Wir denken vernetzt, arbeiten integriert und realisieren performance-starke Gesamtkampagnen“, so Mehler, Inhaber und Gründer der ghost.company.

Das Medianet xpert-Qualitäts-Rating hat sich in der heimischen Werbe- und Marketing-Szene zu einem der wichtigsten Bewertungsinstrumente entwickelt. So ist es das einzige Ranking, bei dem verschiedene Qualitätskriterien bewertet werden und nicht nur ein Aspekt wie Umsatz oder Kreativleistung zählt. Das Ergebnis ist ein objektiver und ausgewogener Vergleich der verschiedenen Agenturen in ihren jeweiligen Spezialgebieten.

Die ghost.company ist eine Top-5-Werbeagentur in Österreich, die sich mit Standorten in Perchtoldsdorf bei Wien, München und Zürich auf Full-Service-Kommunikation in der DACH-Region spezialisiert hat. Das Unternehmen kreiert integrierte Werbekampagnen und verbindet die Bereiche klassische Werbung, Online und Dialogmarketing mit langjähriger Erfahrung. Die Agentur erzielt in Rankings regelmäßig Spitzenpositionen. Für die konsequente Erfolgsorientierung in ihrer strategischen Planung und konzeptionellen Kreativität wurden die Arbeiten der ghost.company vielfach ausgezeichnet. Als innovative Werbeagentur mit einer starken digitalen Unit betritt das Unternehmen gerne Neuland. Es gestaltet plattformübergreifende Inbound-Kampagnen, produziert Animationsfilme und realisiert klickstarke Suchmaschinen- und Social-Media-Kampagnen. Eine Spezial-Unit des Unternehmens ist die convention.group – ein erfahrener Fullservice-Event- und Kongressveranstalter, der sich vor allem im Gesundheitsbereich bereits langjährig erfolgreich etabliert hat. Weitere Informationen unter www.ghostcompany.com

