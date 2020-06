IFPI Austria ordnet Vorstand neu und bestätigt Lienbacher als Präsident

Romy Reis, Hannes Tschürtz und Siegfried Wacker neu im IFPI-Vorstand. Dietmar Lienbacher Präsident, Cornelius Ballin Vize-Präsident

Wien (OTS) - In der Juni-Generalversammlung des Verbands der österreichischen Musikwirtschaft - IFPI Austria wurde Dietmar Lienbacher (Sony Music) als IFPI-Präsident wiedergewählt und wird diese Funktion für weitere zwei Jahre ausüben. Vorstandsmitglied Cornelius Ballin (Universal Music) wurde zum Vize-Präsidenten gewählt. Mit Romy Reis (GRIDmusic), Hannes Tschürtz (Ink Music) und Siegfried Wacker (GoodToGo) wurden drei aktive und starke Repräsentanten aus dem Indie-Sektor neu in den IFPI-Vorstand aufgenommen. Franz Pleterski (Warner Music) komplettiert den Vorstand. Walter Gröbchen (Monkey Music) und Gerhard Fenz (BMS) schieden nach mehrjähriger Mitgliedschaft aus dem Vorstand aus.



Dietmar Lienbacher, Präsident IFPI-Austria: „Ich freue mich sehr, dass unser Verband in den letzten Jahren an Vielfalt und Breite gewonnen hat und wir mit den neuen Vorstandsmitgliedern zur Bewältigung der aktuell großen Herausforderungen gut aufgestellt sind.“

Cornelius Ballin, Vize-Präsident IFPI-Austria: „Gerade in Zeiten großer Herausforderungen wie die Umsetzung der EU-Urheberrechts-Richtlinie oder Corona, die eine pragmatische und schnelle Reaktion erfordern, ist es wichtig, dass die Branche mit einer klaren Stimme spricht. In meiner Funktion als Vizepräsident möchte ich mich gemeinsam mit meinen VorstandskollegInnen für die Belange der Musikwirtschaft und ihrer Protagonisten einsetzen.“

Romy Reis (Inhaberin und Geschäftsführerin GRIDmusic): „Seit meinem Quereinstieg in die Musikbranche vor 10 Jahren ist meine Motivation ungebrochen, österreichische KünstlerInnen bei der Entwicklung ihrer Karrieren zu unterstützen und ihnen auch eine Stimme gegenüber Politik, Wirtschaft und KonsumentInnen zu verleihen, kurz: mich für KünstlerInnen stark zu machen! Die damit verbundene Aufklärungsarbeit kann im Verband noch effektiver gestaltet werden.“

Hannes Tschürtz (CEO Ink Music): „Die Musikwirtschaft verändert sich in beständig hohem Tempo, seit jeher fordert das von uns schnelle Anpassungsfähigkeit und Kreativität. Diese Fähigkeiten sind mehr denn je gefragt, um die außergewöhnlichen aktuellen Herausforderungen zu bewältigen. Der Verband hat zuletzt an Breite gewonnen. Ich möchte eine Stimme für diese neue Diversität sein, die wir als große Stärke für diese Zeit sehr gut gebrauchen werden können.“

Siegfried Wacker (Head of Sales & Head of Repertoire Development GoodToGo): „Frei nach dem Motto ´Music was my first love´ möchte ich meine vielfältige Erfahrung aus 32 Jahren Branchenzugehörigkeit im IFPI-Vorstand einbringen und vor allem die Bereiche Musik aus Österreich und Stärkung des Vinyl-Marktes forcieren.“

Insgesamt gehören dem Verband 20 Mitgliedsfirmen an, die mit ihren Umsätzen fast 90 % des österreichischen Musikmarktes repräsentieren.

