MQ: 17. Literaturfestival O-TÖNE startet

Xaver Bayer und Helena Adler eröffnen am 16. Juli, zahlreiche Höhepunkte im Juli und August

Wien (OTS) - Die Freude ist groß! Die 17. Ausgabe des beliebten Literatur-Open-Airs im MuseumsQuartier wird, unter Einhaltung der aktuellen Veranstaltungsbestimmungen, in vollem Umfang stattfinden können: Xaver Bayer, Valerie Fritsch, Birgit Birnbacher, Josef Haslinger, Hubert Achleitner, Friederike Mayröcker, Lisa Eckhart, Sandra Gugić – an insgesamt acht Donnerstagen bringen die O-TÖNE einen hochwertigen Querschnitt durch den aktuellen Jahrgang der österreichischen Gegenwartsliteratur. Acht bekannte AutorInnen treffen auf acht spannende Debüts. Für die Programmauswahl zeichnen die LiteraturwissenschafterInnen Daniela Strigl und Klaus Kastberger gemeinsam verantwortlich.



Eröffnet wird das Festival am Donnerstag, 16. Juli, 20 Uhr vom Wiener Schriftsteller Xaver Bayer. „Unsere Welt, sie war schon lange vor Corona in einem zutiefst bedenklichen Ausnahmezustand“ befindet die 3Sat-Kulturredaktion nach der Lektüre über Bayers düsteres und zugleich trostreiches Buch „Geschichten mit Marianne“. Vor Xaver Bayers Lesung wird die Salzburger Autorin Helena Adler ihren vielgelobten Debütroman „Die Infantin trägt den Scheitel links“ vorstellen.



In den kommenden Wochen folgen die Lesungen von Valerie Fritsch („Herzklappen von Johnson&Johnson“, 23.07.), Birgit Birnbacher („Ich an meiner Seite“, 30.07.) und Josef Haslinger („Mein Fall“, 06.08.). Ab Mitte August stehen dann vier ganz besondere Premieren auf dem Programm, welche alle unterschiedlicher nicht sein könnten: Hubert Achleitner, als Weltmusiker längst eine Berühmtheit, liest erstmals aus seinem gelungenen Romandebüt „Flüchtig“ (13.08.). Ein weiteres Mal große Literatur, am Höhepunkt poetischer Ausdruckskraft, hat Friederike Mayröcker mit dem Prosaband „da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete“ (20.08., Lesungsbeginn in der Halle E ist bereits um 19 Uhr!) geschaffen. Die kontroversielle Satirikerin Lisa Eckhart präsentiert ihren ersten Roman „Omama“ (27.08.). Zum Finale der diesjährigen O-Töne wird schließlich die in Berlin lebende Wiener Autorin Sandra Gugić erstmals aus ihrem vielversprechenden Herbst-Titel „Zorn und Stille“ lesen (03.09.).



Die jeweils den Hauptlesungen vorangestellten Debüts künden auch dieses Jahr von einer frischen und mehr als lebendigen österreichischen Literaturszene. Es lesen Dominik Barta („Vom Land“, 23.07.), Gunther Neumann („Über allem und nichts“, 30.07.), Lucia Leidenfrost „Wir verlassenen Kinder“, 06.08.), Benjamin Quaderer („Für immer die Alpen“, 13.08.), Sebastian Janata („Die Ambassadorin“, Buchpremiere - 20.08.), Mercedes Spannagel („Das Palais muss brennen“, Buchpremiere - 27.08.) und Stephan Roiss („Triceratops“, Buchpremiere - 03.09.).



Resümee der KuratorInnen Daniela Strigl und Klaus Kastberger: „Jedes dieser Bücher ist ein Original, hat seine eigene Farbe, seinen eigenen Ton, innig, frech, düster, schlicht, witzig, zart, wild, komisch und todernst.“



Sämtliche Lesungen finden unter den derzeit geltenden Bestimmungen für Veranstaltungen statt. Um größtmögliche Sicherheit für alle BesucherInnen zu gewährleisten, wird daher für alle BesucherInnen ausnahmslos eine Sitzordnung auf einzelnen Plätzen im Schachbrettmuster gelten. Die Anzahl der Sitzplätze ist begrenzt. Gleichzeitig wird mit Aufstellern auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen hingewiesen und an die Eigenverantwortung der BesucherInnen appelliert.



Infos und Foto-Downloads unter www.o-toene.at

O-TÖNE 2020

Aktuelle Österreichische Literatur im MuseumsQuartier

16. Juli bis 3. September, donnerstags, 20h

Eintritt Frei

Eine Kooperation mit dem MuseumsQuartier Wien

www.o-toene.at



16.07. Eröffnung, MQ Haupthof

O-Töne Debüts: Helena Adler „Die Infantin trägt den Scheitel links”

Eröffnungslesung: Xaver Bayer „Geschichten mit Marianne”

Moderation: Klaus Kastberger



23.07. MQ Haupthof

O-Töne Debüts: Dominik Barta „Vom Land”

Lesung: Valerie Fritsch „Herzklappen von Johnson&Johnson”

Moderation: Florian Baranyi



30.07. MQ Haupthof

O-Töne Debüts: Gunther Neumann „Über allem und nichts”

Lesung: Birgit Birnbacher „Ich an meiner Seite”

Moderation: Sebastian Fasthuber



06.08. MQ Haupthof

O-Töne Debüts: Lucia Leidenfrost „Wir verlassenen Kinder”

Lesung: Josef Haslinger „Mein Fall”

Moderation: Susanne Hochreiter



13.08. MQ Haupthof

O-Töne Debüts: Benjamin Quaderer „Für immer die Alpen”

Buchpremiere: Hubert Achleitner „Flüchtig”

Moderation: Daniela Strigl



20.08. Halle E – Beginn 19 Uhr!

O-Töne Debüts/Buchpremiere: Sebastian Janata „Die Ambassadorin”

Buchpremiere: Friederike Mayröcker „da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete”

Moderation: Klaus Kastberger



27.08. MQ Haupthof

O-Töne Debüts/Buchpremiere: Mercedes Spannagel „Das Palais muss brennen”

Buchpremiere: Lisa Eckhart „Omama”

Moderation: Daniela Strigl



03.09. Abschlussveranstaltung

O-Töne Debüts/Buchpremiere: Stephan Roiss „Triceratops”

Buchpremiere: Sandra Gugić „Zorn und Stille”

Moderation: Clemens Ruthner



Bei Schlechtwetter finden die Veranstaltungen in der Arena21 oder der Halle E statt.

